Verstärkte Bemühungen von Alira Health, um Patienten auf ihrem Gesundheitsweg zu unterstützen

Alira Health (www.alirahealth.com), ein globales Beratungs- und Technologieunternehmen für das Gesundheitswesen, gab bekannt, dass es Self Care Catalysts, Inc., ein digitales Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Toronto, Kanada, übernommen hat. Self Care Catalysts legt seinen Fokus auf Patienten und stellt sie in die Mitte von menschlichen Netzwerken, Technologie und Wissenschaft. Die digitale Gesundheitsplattform Health Storylines von Self Care Catalysts hilft Patienten dabei, ein eingehendes Verständnis ihres Gesundheitszustands zu erlangen, während ihre Erkrankungen behandelt und unterwegs klinische Nachweise und Real World Evidence gewonnen werden. Health Storylines macht aus 120.000 Patienten aktive und informierte Besitzer ihrer Gesundheitsdaten in mehr als dreißig Haupttherapiegebieten. Es handelt sich hierbei um die dritte Übernahme von Alira Health eines auf den Patienten ausgerichteten digitalen Gesundheitsunternehmens in den letzten vier Monaten und die erste in Nordamerika.

"Heutzutage ist es wichtiger denn je, Patienten und den Kreisen, die sie versorgen, die Möglichkeit zu geben, ihren eigenen Gesundheitsweg abzubilden. Self Care Catalysts ist erfolgreich, da es die Patienten an erste Stelle gestellt und dann seine Plattform ausgebaut hat, um Kunden aus der Pharmazeutik, Biotechnologie und Medizintechnik zu helfen, ihre Bemühungen zu optimieren, um neue Arzneimittel und Geräte durch den direkten Patientenzugang zu dezentralisierten klinischen Studien (DCT) und Real World Evidence (RWE) auf den Markt zu bringen", sagte Gabriele Brambilla, Mitbegründer und CEO von Alira Health. "Die Übernahme von Self Care Catalysts ist eine strategische Ergänzung unseres wachsenden globalen Portfolios aus auf den Patienten ausgerichteten Technologien, die Alira Health zu einem führenden Akteur in Nordamerika und Europa in DCT und auf den Patienten konzentrierten RWE-Lösungen macht mit über 150 Studien, die in Zusammenarbeit mit über 250.000 Patienten durchgeführt werden."

"Health Storylines hilft Patienten, aus ihrem Gesundheitsweg schlau zu werden durch aussagekräftige Daten, die ihre eigenen sind und die sie kontrollieren. Patienten haben die Möglichkeit, ihre Daten für einen guten Zweck zu spenden oder zu teilen, ob für klinische Forschung, zur Information von politischen Entscheidungsträgern, um mit ganzheitlichen Daten für eine bessere Behandlungsplanung Hilfe bei ihren medizinischen Versorgern zu suchen oder einfach innere Ruhe zu finden", sagte Grace Almendras-Castillo, Gründerin und CEO von Self Care Catalysts. "Wir teilen die Mission von Alira Health, das Gesundheitswesen humaner zu gestalten, und freuen uns, ein Teil eines Unternehmens zu werden, das bereit ist, das Gesundheitswesen zu transformieren."

Die Mitbegründer von Self Care Catalysts Grace Almendras-Castillo und Jared Adams werden bei Alira Health Führungsrollen in der Entwicklung digitaler Patienten- und Verbrauchergesundheitslösungen in Nordamerika übernehmen.

Über Self Care Catalysts

Self Care Catalysts ist ein auf den Patienten konzentriertes Unternehmen für klinische Nachweise, Real World Evidence, Analysen und digitale Therapeutik, das darauf ausgelegt ist, Informationen für die Patientenpflege, Behandlungsentscheidungen, das Management des Produktlebenszyklus und Verhaltensveränderungsinterventionen bereitzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.selfcarecatalysts.com und https://www.healthstorylinescreator.com.

Über Alira Health:

Alira Health ist ein internationales, patientenorientiertes und technologiegestütztes Beratungsunternehmen, dessen Ziel die Humanisierung des Gesundheitswesens ist. Wir arbeiten mit Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und den Biowissenschaften zusammen, die Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus ihrer Lösungen suchen. Von der Entwicklung bis zur medizinischen Versorgung ergänzen wir das Fachwissen unserer Kunden durch ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen, darunter Lösungen für Forschung und klinische Entwicklung, technologiegestützte Beratung und praxisnahe Evidenz.

Unser integriertes und multidisziplinäres Team mit über 500 Wissenschaftlern, Strategen, Ökonomen, Klinikern und Biostatistikern ist in unseren nordamerikanischen, europäischen und asiatischen Niederlassungen tätig und berät 80 der führenden 50 der MedTech-Unternehmen und 50 der führenden 50 der Pharmaunternehmen.

Erfahren Sie mehr unter https://www.alirahealth.com/.

