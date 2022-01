JFE Shoji Canada, eine Tochtergesellschaft der JFE Shoji Corporation, wird Elektrostahl für Enedyms nächste Generation von geschalteten Reluktanzmotoren (SRM), Elektroantrieben und elektrifizierten Antriebssträngen liefern

Ziel der Partnerschaft ist der gemeinsame Aufbau einer sicheren, nachhaltigen globalen Produktionslieferkette

Enedym Inc. "Enedym"), das Technologieunternehmen, dasgeschaltete Reluktanzmotoren (SRM) der nächsten Generation, elektrische Antriebe und elektrifizierte Antriebsstränge entwickelt, gab heute bekannt, dass es eine strategische Partnerschaft mit JFE Shoji Power Canada Inc. (JFE Shoji Canada"), einem der größten Anbieter von Transformatorkernen, magnetischen Materialien für elektrotechnische Anwendungen sowie elektrotechnischem Support und Konstruktionsdienstleistungen in Nordamerika, eingegangen ist.

Im Rahmen der Partnerschaft wird JFE Shoji Canada ein bedeutender Lieferant von Elektrostahl für die Elektromotoren und Antriebsstränge von Enedym sein. JFE Shoji Canada gehört zur JFE Shoji Corporation ("JFE Shoji Corp"), einem globalen Anbieter von Elektrostahlmaterialien und -produkten für die globale Automobilindustrie und führende Elektrofahrzeughersteller wie Rivian Automotive, Inc. dank seiner weltweiten Herstellung und Lieferung von Motorkernen in Mexiko, Indien, China, Japan und Asien, mit Unterstützung von JFE Holdings aus Japan.

Dr. Ali Emadi, Gründer, President und CEO von Enedym, dazu: "Wir sind sehr erfreut, diese Partnerschaft mit JFE Shoji Canada bekannt zu geben. JFE Shoji Canada wird Enedym nicht nur mit wichtigem Elektrostahl beliefern, sondern wir werden uns als Partner auf den strategischen Aufbau einer sicheren globalen Produktionslieferkette konzentrieren, um die Entwicklung unserer nachhaltigen Motorentechnologie der nächsten Generation zu unterstützen."

Dr. Emadi weiter: "Vor dem Hintergrund, dass Enedym dabei ist, sich auf Massenanwendungen vorzubereiten, die sich aus der Verlagerung des Transportwesens hin zu Elektrifizierung und nachhaltigen industriellen Anwendungen ergeben, die effizientere Motoren mit schnellerer Markteinführung, niedrigeren Kosten und größerer Zuverlässigkeit erfordern, wird unsere Beziehung zu JFE Shoji Canada entscheidend dazu beitragen, unseren Kunden eine sichere und stabile Lieferkette zu bieten, die sie benötigen, um ihren Kunden und Interessengruppen Ergebnisse zu liefern."

Ron Harper, CEO von JFE Shoji Canada, merkte an: "Wir sind über die Bekanntgabe dieser strategischen Partnerschaft mit Enedym sehr erfreut. Wenn wir uns die Automobil- und Industrielandschaft anschauen, sehen wir einen Bedarf an transformativer Führung, die das zukünftige Wachstum und den gesellschaftlichen Wandel fördern will. In einem wettbewerbsintensiven Umfeld bei Zulieferungen, Komponenten und Mitarbeitern sind vertrauensvolle Beziehungen zwischen allen Akteuren der Branche unerlässlich. Wir freuen uns darauf, mit Enedym zusammenzuarbeiten, um Kapazitäten aufzubauen und eine breite Unterstützung für die Fertigung zu entwickeln, damit sich die Arbeitskräfte so anpassen können, dass sie auch in Zukunft von einer sicheren Beschäftigung profitieren und ihre Aufgaben erfolgreich erfüllen."

Über Enedym, Inc.

Enedym ist ein Technologie-Startup der McMaster University. Es unterhält seinen Hauptsitz im McMaster Innovation Park in Hamilton, Ontario, Kanada. Enedym hat mehr als 50 Patente und anhängige Patentanmeldungen und damit verbundene Erfindungen, die vom Canada Excellence Research Chair in Hybrid Powertrain, Dr. Ali Emadi, und seiner Forschungsgruppe am McMaster Automotive Resource Centre (MARC) der McMaster University entwickelt wurden. Enedym hat sich zum Ziel gesetzt, die Kosten für elektrische Antriebsmotoren signifikant zu senken und ein neues Paradigma für die Elektromotorenindustrie durch neuartige Antriebstechnologien für geschaltete Reluktanzmotoren (SRM) zu schaffen. Enedym will dazu beitragen, den Planeten zu bewahren, indem es einen Elektromotor-Markt nach dem anderen erschließt. Weitere Informationen sind verfügbar unter: www.enedym.com und unserem YouTube-Kanal Enedym YouTube.

Über JFE Shoji Power Canada, Inc.

JFE Shoji Power Canada Inc. ist einer der größten Anbieter von Transformatorkernen, magnetischen Werkstoffen für elektrotechnische Anwendungen sowie elektrotechnischen Dienstleistungen und Design-Support in Nordamerika. JFE Shoji Power Canada gehört zur JFE Shoji Corporation, einem Anbieter von Elektrostahlwerkstoffen und -produkten, der weltweit in Mexiko, Indien, China, Japan und Asien Motorkerne herstellt und liefert und von der japanischen JFE Holdings unterstützt wird. JFE Shoji arbeitet auch mit France r. bourgeois SA bei der Herstellung von hochtechnologischen magnetischen Motorkern-Lösungen zusammen, einschließlich gemeinsamer Investitionen in Mexiko und in China.

