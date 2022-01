Andersen Global setzt sich weiter für eine starke europäische Präsenz ein: Die kroatische Steuer- und Rechtsberatungsfirma Andersen BD d.o.o. (vormals BD Savjetovanje d.o.o.) übernimmt als neues Mitgliedsfirma den Markennamen der Andersen-Organisation. Andersen Global begrüßt mit KALLAY PARTNERS, einer Anwaltskanzlei aus Zagreb, zudem eine weitere Mitgliedsfirma, die bereits seit 2019 zu den Kooperationspartnern gehörte. Die beiden Mitgliedsfirmen werden sich gegenseitig ergänzende Steuer- und Rechtsberatungslösungen anbieten und dadurch den vereinheitlichten und reibungslosen Ansatz der globalen Organisation veranschaulichen.

"Angesichts der zunehmenden Komplexität von Steuer- und Rechtsvorschriften weltweit wollen wir weiterhin erstklassige Dienstleistungen anbieten und unseren Klienten dabei helfen, sich in den verschiedensten Aspekten ihrer Geschäftstätigkeiten zurechtzufinden", sagte Branka Topolovec, neue geschäftsführende Gesellschafterin von Andersen in Kroatien. "Die Übernahme des Markennamens Andersen ist ein Meilenstein im Wachstum und in der Entwicklung unserer Firma und gibt uns einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt, da wir unseren Klienten dadurch nicht nur in Kroatien, sondern weltweit eine volle Palette an Leistungen anbieten können."

Mit einem Schwerpunkt auf Privatkunden und kroatischen Unternehmen in ausländischem Besitz bietet Andersen in KroatienSteuer-, Finanz- und Unternehmensberatungsdienste wie Wertgutachten, Unterstützung bei Fusionen und Übernahmen sowie Due-Diligence-Prüfungen an. KALLAY PARTNERS bietet in- und ausländischen Klienten eine breite Auswahl an juristischen Dienstleistungen an, zu denen Handels- und Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht, Arbeitsrecht, Schlichtungen und Mediation sowie Umstrukturierungen gehören.

"Als Mitgliedsfirma von Andersen Global werden wir uns breiter aufstellen und unser Leistungsangebot erweitern können", sagte Marko Kallay, geschäftsführender Direktor von KALLAY PARTNERS. "Wir verfügen über eine starke Geschäftsbeziehung zu Branka Topolovec und ihrem Team und werden weiterhin mit ihnen zusammenarbeiten, um den Klienten umfassende und ganzheitliche Lösungen anbieten zu können."

Mark Vorsatz, der Vorsitzende von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte Folgendes hinzu: "Das Team in Kroatien bestärkt uns in unserer Verpflichtung, Klienten über unabhängige, aber synergistische Dienstleistungen zu betreuen. Diese Eingliederung unterstützt die Weiterentwicklung der globalen Plattform unserer Organisation und erlaubt es uns, unsere Präsenz in der Region aufrechtzuerhalten."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 9000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 326 Standorten vertreten.

