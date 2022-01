In den vergangenen sieben Tagen sind ungefähr 230'000 Personen positiv getestet worden. Da die Test-Positivitätsrate bei rund 38 Prozent liegt, muss allerdings von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden.Bern - Momentan stecken sich in der Schweiz so viele Menschen mit dem Coronavirus an wie nie seit Beginn der Pandemie. Der Anstieg der bestätigten Fälle hat sich jedoch laut dem neuesten Wochenbericht des wissenschaftlichen Taskforce des Bundes deutlich verlangsamt. In den vergangenen sieben Tagen seien ungefähr 230'000 Personen positiv getestet worden, schrieb die Taskforce am Dienstag.

