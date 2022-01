STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zur Priorisierung von PCR-Tests:

"Niemand sollte jetzt so tun, als ließen sich PCR-Tests durch Schnelltests ersetzen. Mit diesem Wechsel in der Teststrategie begibt sich das Land wissentlich in eine Art Blindflug. Trotzdem scheint es, als könnten wir es uns im Moment leisten, ein Stück weit die Kontrolle zu verlieren. Die momentan verfügbaren Zahlen zeigen, dass die Gefahrenlage durch Omikron zumindest für Geimpfte und Geboosterte offenbar nicht kritisch ist. Die Lage in den Krankenhäusern bleibt angespannt, hat sich aber nicht weiter verschärft. Weil das Virus gerade überall ist, können nur noch die Hochrisikopatienten wirkungsvoll geschützt werden. Das versucht die Politik nun mit der Priorisierung der PCR-Tests zu gewährleisten. Wichtig wäre allerdings, auch die Angehörigen der kranken und alten Menschen einzubeziehen."