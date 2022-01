BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag debattiert am Mittwoch (15.00 Uhr) erstmals ausführlich über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht in Deutschland. Ihre Befürworter sehen darin eine nötige Maßnahme, um im Kampf gegen das Coronavirus die Impfquote deutlich zu erhöhen und damit die Pandemie in den Griff zu bekommen. Die Gegner bezweifeln die Notwendigkeit einer solchen Pflicht und verweisen darauf, dass führende Politiker aller Parteien bis kurzem unisono erklärt haben, es werde keine Impfpflicht geben.

Bei den auf drei Stunden angesetzten Beratungen handelt es sich um eine sogenannte Orientierungsdebatte, der noch kein konkreter Gesetzentwurf zugrunde liegt. Bislang gibt es drei verschiedene Ansätze. Ein Abgeordnetengruppe um den Bundestags-Vizepräsidenten Wolfgang Kubicki (FDP) lehnt eine allgemeine Impfpflicht generell ab. Mehrere Abgeordnete von FDP und Grünen um den Parlamentarier Andrew Ullmann schlagen eine Impfpflicht für Über-50-Jährige vor. Dazu gehört auch ein verpflichtendes, professionelles und persönliches Beratungsgespräch für alle volljährigen Ungeimpften. Und Parlamentarier aller drei Ampel-Fraktionen bereiten einen Entwurf für eine Impfpflicht ab 18 Jahre vor. Dahinter steht unter anderem der SPD-Abgeordnete Dirk Wiese. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich für diese Variante ausgesprochen.

Eröffnet wird die Sitzung mit einer Regierungsbefragung. Darin wird erstmals Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) den Abgeordneten Rede und Antwort stehen./sk/DP/nas