Der amerikanische Finanzdienstleister AmeriServ Financial Inc. (ISIN: US03074A1025, NASDAQ: ASRV) schüttet unverändert eine Quartalsdividende in Höhe von 0,025 US-Dollar aus, wie am Dienstag berichtet wurde. Die nächste Auszahlung erfolgt am 22. Februar 2022 (Record date: 7. Februar 2022). Auf Jahressicht schüttet der Konzern aus Johnstown, Pennsylvania, somit 0,10 US-Dollar an seine Investoren aus. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 4,03 ...

