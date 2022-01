DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 26. Januar

=== *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Jahresergebnis, München *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Dezember 08:30 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), PG zu Sonderauswertung Nachhaltigkeit des AHK World Business Outlook, Berlin *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Januar PROGNOSE: 98 zuvor: 100 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Verhandlung zu Versicherungsleistungen für Gaststätten in der Pandemie, Karlsruhe 09:30 EU/EuGH, Urteil zum Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung bei bestimmten Prozessoren, Luxemburg *** 10:45 DE/Metro AG, Capital Markets Day zur künftigen Strategie, Düsseldorf *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Kabinett, Sitzung, u.a. zum Jahreswirtschaftsbericht mit Bundesbank-Präsident Nagel, Berlin *** 11:00 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), PG (virtuell) zum Jahresauftakt 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd Euro *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q, Dallas 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Wirtschaftsminister Habeck und Orientierungsdebatte zur Impfpflicht, Berlin *** 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q, Abbott Park *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q, Chicago *** 14:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, PK zur Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts, Berlin *** 16:00 US/Neubauverkäufe Dezember PROGNOSE: +1,7% gg Vm zuvor: +12,4% gg Vm *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25% *** 22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q, Santa Clara *** 22:09 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q (23:30 Webcast), Palo Alto 22:10 US/Qualtrics International Inc, Ergebnis 4Q, Provo/Utah - FR/Treffen im Normandie-Format (auf Ebene politischer Berater) zum Ukraine-Konflikt, Paris - Börsenfeiertag Australien ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

