Emmi beweist Stabilität und wächst beharrlich

Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement

Luzern, 26. Januar 2022 - Emmi steigert den Jahresumsatz in einem weiterhin volatilen und von der Pandemie sowie steigenden Inputkosten geprägten Umfeld auf CHF 3'911.9 Millionen. Das gute Wachstum von 5.6 % bzw. organisch 3.6 % bestätigt den konsequent eingeschlagenen strategischen Kurs mit einem diversifizierten Sortiments- und Länder-portfolio, differenzierten Markenkonzepten sowie hoher Innovationskraft und einer agilen Organisation. Während sich das Schweizer Geschäft wie erwartet leicht rückläufig entwickelte, hielt das starke Momentum in den Auslandsmärkten sowie in strategischen Nischen wie etwa bei Dessert auch im zweiten Semester an. Weiter etablieren konnten sich auch Markenkonzepte wie Emmi Caffè Latte und Kaltbach Käse. Der Verwaltungsrat der Emmi AG schlägt Werner Weiss und Hubert Muff - Vorstandsmitglieder des Emmi Hauptaktionärs ZMP - für die Nachfolge der anlässlich der Generalversammlung vom 7. April 2022 nicht mehr kandidierenden Thomas Oehen und Franz Steiger vor.

In Kürze . Umsatz mit einem organischen Plus von 3.6 % (2020: 1.9 %) über den eigenen Erwartungen (2 % bis 3 %);Akquisitionseffekt 2.3 %; Währungseffekt -0.3 % . Starkes organisches Umsatzwachstum in den Divisionen Americas (9.6 %), Europa (5.2 %) und Global Trade(11.5 %) - Division Schweiz trotz Umsatzeinbussen leicht besser als erwartet (-2.2 %) . Dynamische Entwicklung in der Division Americas insbesondere im Dessertgeschäft USA und denWachstumsmärkten Brasilien, Mexiko und Tunesien . Starkes Umsatzwachstum in der Division Europa getrieben durch innovationsstarke italienischeDessertspezialitäten und Markenkonzepte wie Emmi Caffè Latte und Kaltbach Käse . Ausbau des Geschäfts in strategischen Nischen und Zukauf in den USA des Athenos-Geschäfts mit Feta-Käsezur komplementären Portfolio-Stärkung bei Spezialitätenkäse . Nachhaltigkeit: Verbesserung beim CDP Klima-Rating mit Score B und Konsolidierung über demBranchenschnitt

Emmi veröffentlicht am 4. März 2022 um 07:00 Uhr die detaillierten Jahresergebnisse 2021 sowie den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr.

Umsatzkennzahlen

Division Division Division Division in CHF Millionen Konzern Schweiz Americas Europa Global Trade Umsatz 2021 1'649.8 1'478.7 662.0 121.4 3'911.9 Umsatz 2020 1'686.2 1'281.8 630.7 107.4 3'706.1 Veränderung -2.2 % 15.4 % 5.0 % 13.1 % 5.6 % davon Akquisitionseffekt* - 7.4 % -1.7 % 1.6 % 2.3 % davon Währungseffekt - -1.6 % 1.5 % - -0.3 % davon organisches Umsatzwachstum -2.2 % 9.6 % 5.2 % 11.5 % 3.6 %

*Die Akquisitionseffekte sind auf die folgenden Faktoren zurückzuführen:

Positive Faktoren: . Akquisition der Chäs Hütte Zollikon GmbH (Schweiz, 29. Juli 2020) . Akquisition der Emmi Dessert USA (vormals Indulge Desserts Gruppe, USA, 6. Oktober 2020) . Akquisition des Athenos-Geschäfts (USA, 1. Dezember 2021)

Negativer Einfluss: . Verkauf der Lácteos Caprinos S.A. (Spanien, 18. Dezember 2020)

Interne Verschiebungen von Distributionskanälen einzelner Kunden führten zudem zu Akquisitions- beziehungsweise Devestitionseffekten in den Divisionen Americas, Europa und Global Trade. Auf Konzernstufe hatten diese Verschiebungen zwischen einzelnen Divisionen jedoch keinen Einfluss auf die organische Umsatzentwicklung.

Emmi erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Nettoumsatz von CHF 3'911.9 Millionen (Vorjahr: CHF 3'706.1 Millionen) und ein Wachstum von 5.6 %. Dieses setzt sich zusammen aus einem organischen Zuwachs von 3.6 %, einem positiven Akquisitionseffekt von 2.3 % und einem negativen Währungseffekt von 0.3 %. Das organische Wachstum von 3.6 %, mit welchem die eigenen Erwartungen (2 % bis 3 %) leicht übertroffen wurden, ist angesichts der andauernden Unsicherheiten durch die Pandemie ein starker Leistungsausweis. Einmal mehr bewährte sich das ausgewogene Sortiments- und Länderportfolio sowie der Fokus auf interessante Nischen- und starke Markenkonzepte in Verbindung mit einer hohen Innovationskraft, einer agilen Organisation und einer lokalen Verankerung in der Lieferkette.

Der Heimmarkt Schweiz büsste im Vorjahresvergleich den eigenen Erwartungen entsprechend an Umsatz ein und verzeichnete einen organischen Umsatzrückgang von 2.2 %. Nachdem im Vorjahr noch ein organisches Wachstum von 1.4 % resultierte, stellte sich 2021 im Detailhandel eine weitgehende Rückkehr ein zu alten Konsumgewohnheiten inklusive Einkaufstourismus. Zudem blieb das Geschäft im Gastronomiebereich sowie mit Industriekunden nach wie vor stark von der Pandemie geprägt und die Umsätze verharrten weiterhin deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Das internationale Geschäft verzeichnete hingegen eine breite Erholung. Insbesondere Gesellschaften mit einem höheren Food Service-Anteil konnten nach dem Rückgang im Vorjahr meist wieder ein organisches Wachstum ausweisen. Auch trugen wichtige Wachstumsmärkte wie Brasilien, Mexiko und Tunesien kräftig zum organischen Zuwachs der Division Americas (9.6 %) bei. Das gute organische Wachstum der Division Europa (5.2 %) wurde insbesondere von der erfreulichen Entwicklung der Umsätze mit innovationsstarken italienischen Dessertspezialitäten sowie bei Markenkonzepten wie Emmi Caffè Latte und Kaltbach Käse getragen.

Das Dessertgeschäft als strategische Nische entwickelte sich auch aus Gruppensicht besonders erfreulich. Nicht nur die italienischen Gesellschaften, sondern auch die im Vorjahr erworbene Emmi Dessert USA erfreute sich einer sehr guten Umsatzentwicklung. Bei unseren internationalen Marken hielt zudem das positive Momentum von Emmi Caffè Latte weiter an. So konnte im Heimmarkt Schweiz wie auch in allen ausländischen Märkten mit differenzierenden Markenkonzepten und starken Innovationen ein deutlicher Zuwachs verzeichnet werden. Einer wachsenden Beliebtheit erfreuen sich auch weiterhin die höhlengereiften Kaltbach Käsespezialitäten mit einem ebenfalls starken Wachstum in den meisten Absatzmärkten.

Personelle Weichenstellung auf Stufe Verwaltungsrat

Im Rahmen einer langfristigen Nachfolgeregelung und wie im April vergangenen Jahres angekündigt, stellen sich Thomas Oehen-Bühlmann, seit 2009 Mitglied und seit 2012 Vizepräsident, und Franz Steiger, seit 2015 Mitglied, an der Generalversammlung vom 7. April 2022 nicht mehr zur Wahl in den Verwaltungsrat der Emmi AG. Mit ihrer Expertise und ihrem Engagement haben beide stark dazu beigetragen, die erfolgreiche internationale Expansion strategisch voranzutreiben, die Präsenz auf dem Schweizer Heimmarkt zu festigen und attraktive Nischengeschäfte zu erschliessen.

Mit der Nominierung von Werner Weiss und Hubert Muff für den Verwaltungsrat setzt die Milchverarbeiterin ein Zeichen der Kontinuität für eine weiterhin erfolgreiche Geschäftsentwicklung. Beide sind eng verknüpft mit dem Agrar- und Landwirtschaftsbereich und Vorstandsmitglieder des Emmi Hauptaktionärs Zentralschweizer Milchproduzenten (ZMP).

Einer langfristig erfolgreichen Ausrichtung des Unternehmens verpflichtet, konstituiert sich der Emmi Verwaltungsrat aus Persönlichkeiten mit einer breit durchmischten Expertise und Zusammensetzung sowie nationaler und internationaler Erfahrung. Dieser setzt sich jeweils aus drei Vertretern der Agrar- und Landwirtschaft sowie sechs Mitgliedern mit komplementären Kompetenzen zusammen und umfasst aktuell vier Frauen und fünf Männer.

Division Schweiz: Pandemie-bedingter Rückgang im Detailhandelsgeschäft

Umsatz nach Produktgruppen: Division Schweiz in CHF Millionen Umsatz Umsatz Differenz Akquisitions- Währungs- Wachstum 2021 2020 2021/2020 effekt effekt organisch Molkereiprodukte 668.6 682.9 -2.1 % - - -2.1 % Käse 416.2 434.2 -4.1 % - - -4.1 % Frischprodukte 339.2 341.3 -0.6 % - - -0.6 % Frischkäse 101.4 106.3 -4.6 % - - -4.6 % Pulver/Konzentrate 60.8 63.2 -3.8 % - - -3.8 % Übrige Produkte/Dienstleistungen 63.6 58.3 9.1 % 0.6 % - 8.5 % Total Schweiz 1'649.8 1'686.2 -2.2 % 0.0% - -2.2 % Die Division Schweiz erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von CHF 1'649.8 Millionen (Vorjahr: CHF 1'686.2 Millionen), was einem Rückgang von 2.2 % entspricht. Der Rückgang fiel damit leicht tiefer aus als per Halbjahr erwartet (-2.5 % bis

