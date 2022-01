News von Trading-Treff.de 15000 im DAX hat als Marke und Bereich gehalten: Positive Stimmung in Richtung Fed-Sitzung am Abend ist zu erwarten. Wie skizziert sich die Vorbörse heute? Volatilität im DAX weiter vorhanden Nach dem erneuten Abverkauf am Montag stabilisierte sich der markt bereits per Schlusskurs an der 15.000 und konnte dieses Level gestern erneut verteidigen. Zum Handelsstart hatten wir jedoch schon einige Aufschläge, die auf eine Erholung ...

