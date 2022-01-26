DGAP-Ad-hoc: Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Medienmitteilung
Xlife Sciences nimmt CHF 5.0 Mio. durch Kapitalerhöhung auf
Mit dem Erlös von CHF 5.0 Mio. beabsichtigt Xlife Sciences, die fokussierte Unternehmensstrategie fortzuführen und für die Finanzierung weiterer vielversprechender neuer Projektgesellschaften genügend kapitalisiert zu sein.
Über Xlife Sciences AG
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26.01.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Xlife Sciences AG
|Talacker 35
|8001 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|0041 44 385 84 60
|E-Mail:
|info@xlifesciences.ch
|Internet:
|www.xlifesciences.ch
|ISIN:
|CH0461929603
|WKN:
|A2PK6Z
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, München
|EQS News ID:
|1272802
|Ende der Mitteilung
|DGAP News-Service
1272802 26.01.2022 CET/CEST