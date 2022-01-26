Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 26.01.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 667 internationalen Medien
InnoCan Pharma: Shir Beauty im Sortiment einer französischen Parfümeriekette mit über 600 Shops!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PK6Z ISIN: CH0461929603 Ticker-Symbol: XLS 
Xetra
25.01.22
17:35 Uhr
43,200 Euro
-1,000
-2,26 %
Branche
Pharma
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
XLIFE SCIENCES AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
XLIFE SCIENCES AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
42,80044,00008:31
43,00043,40008:04
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
XLIFE SCIENCES
XLIFE SCIENCES AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
XLIFE SCIENCES AG43,200-2,26 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.