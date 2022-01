Dax im Bann der US-Notenbank. Mit Spannung erwarten Anleger die Ergebnisse der Fed am Abend. Das Event dürfte kurzfristig die Richtung an den Aktienmärkten vorgeben. Nach dem Ausverkauf zum Wochenstart hat der deutsche Leitindex am Dienstag einen Stabilisierungsversuch gestartet. Die nachbörslichen Zugewinne von Montagabend wurden jedoch größtenteils wieder abgeben. Dennoch stand zum Handelsschluss ein Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...