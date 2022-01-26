BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 140 (138) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 77 (72) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3,40 (3,50) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 101 (105) EUR - 'HOLD'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 56 (59) EUR - 'HOLD'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NORMA GROUP AUF 50 (51) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 8,80 (9,30) EUR - 'BUY'CITIGROUP SENKT DEUTSCHE BÖRSE AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 169 EURJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 63 (65) EUR - 'HOLD'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 80 (78) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 62 (55) EUR - 'NEUTRAL'MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 174,60 (160,60) EUR - 'EQUAL-W.'MORGAN ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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