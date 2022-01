DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: === FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Australien ruht der Börsenhandel wegen des Nationalfeiertags.

TAGESTHEMA I

Die Parole für die Sitzung der US-Notenbank lautet: Achten Sie darauf, was die US-Währungshüter sagen, nicht was sie tun. Die Fed beurteilt die Inflationsentwicklung in den USA jetzt als sehr viel hartnäckiger und deutete deshalb schon eine raschere Zinserhöhung an. Der erste Schritt dürfte bereits im März erfolgen, wenn das Kaufprogramm der Fed ausläuft. Für Mittwoch wirdnoch kein Zinsbeschlüsse erwartet. Der Leitzins beträgt derzeit 0,00 bis 0,25 Prozent. Zuletzt sprach Fed-Gouverneur Christopher Waller sogar von bis zu fünf Zinserhöhungen in diesem Jahr, sollte die Inflation in der ersten Jahreshälfte hoch bleiben. Sie liegt mit derzeit 7,0 Prozent weit über dem Zielwert der Fed, die eine jährliche Rate von 2 Prozent anpeilt. An den Märkten wird spekuliert, ob die Fed zu der "Shock and Awe"-Taktik drastischer Zinserhöhungen zurückkehrt, die sie in den 1980er und 1990er Jahren zur Inflationsbekämpfung eingesetzt hat oder ob sie den maßvollen Ansatz der jüngsten Jahre beibehält.

TAGESTHEMA II

US-Präsident Joe Biden hält im Falle eines russischen Einmarsches in die Ukraine auch Sanktionen gegen Russlands Staatschef Wladimir Putin persönlich für möglich. "Ja, ich könnte mir das vorstellen", sagte Biden auf eine entsprechende Journalistenfrage. Der US-Präsident betonte zudem, die USA hätten nicht vor, Soldaten in die Ukraine zu schicken. Am Vortag hatte das US-Verteidigungsministerium angesichts der Ukraine-Krise 8.500 Soldaten in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Sie könnten nach Osteuropa verlegt werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q, Dallas

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q, Abbott Park

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q, Chicago

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q, Santa Clara

22:09 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q (23:30 Webcast), Palo Alto

22:10 US/Qualtrics International Inc, Ergebnis 4Q, Provo/Utah

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Neubauverkäufe Dezember PROGNOSE: +1,7% gg Vm zuvor: +12,4% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25%

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.361,00 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.224,50 +0,6% Nikkei-225 27.011,33 -0,4% Hang-Seng-Index 24.232,63 -0,0% Kospi 2.709,24 -0,4% Shanghai-Composite 3.453,71 +0,6% S&P/ASX 200 Feiertag

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF) Wenig verändert - Das Warten auf die US-Notenbank dominiert am Mittwoch das Geschehen an den ostasiatischen Börsen. Erneut negative US-Vorgaben - insbesondere für Technik- und Wachstumsaktien - werden weitgehend abgeschüttelt. Die Fed wird am Abend (MEZ) die Beschlüsse ihrer zweitägigen Beratungen bekannt geben. Im Fokus stehen dabei Hinweise über Tempo und Ausmaß der für 2022 erwarteten Zinserhöhungen und über den Beginn der Schrumpfung der Zentralbankbilanz. An den chinesischen Börsen sorgt für etwas Zuversicht, dass Ministerpräsident Li Keqiang erneut Maßnahmen der Regierung zur Stabilisierung der Wirtschaft des Landes signalisiert hat. Unter den Einzelwerten geben in Tokio die Kurse des Elektromotorenbauers Nidec und des Maschinenbauers Fanuc um je rund 3,0 Prozent nach im unmittelbaren Vorfeld der Vorlage der Quartalszahlen. In Seoul geht es für LG Chem um 3,6 Prozent nach oben. Hier sorgt für Fantasie, dass eine Tochter ein drittes Gemeinschaftsunternehmen mit General Motors zum Aufbau einer Batterieproduktion für Elektrofahrzeuge plant. US-NACHBÖRSE Microsoft legten nach Quartalszahlen und Ausblick um 1,2 Prozent zu, Texas Instruments um 3,7 Prozent. Um fast 15 Prozent abwärts ging es mit F5. Das auf Cloudsicherheit spezialisierte Unternehmen sorgte mit einem gesenkten Ausblick für Enttäuschung. Wegen Problemen in der Lieferkette kann F5 die Nachfrage nicht bedienen. Auch Navient stürzten ab und zwar um 11,8 Prozent. Der Anbieter von Studentenkrediten rutschte in seinem vierten Quartal in die roten Zahlen, belastet von niedrigeren Umsätzen und höheren Ausgaben. Nach Vorlage etwas besser als gedacht ausgefallener Geschäftszahlen ging es für Capital One um 2,6 Prozent nach unten.

WALL STREET INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.297,73 -0,2% -66,77 -5,6% S&P-500 4.356,45 -1,2% -53,68 -8,6% Nasdaq-Comp. 13.539,30 -2,3% -315,83 -13,5% Nasdaq-100 14.149,12 -2,5% -360,46 -13,3% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 1,15 Mrd 1,49 Mrd Gewinner 1.428 1.518 Verlierer 1.978 1.966 unverändert 135 110

Uneinheitlich - Nervosität prägte das Geschehen, abzulesen an einem erneut sehr volatilen Verlauf. Ähnlich wie am Montag setzten im späten Handel Gelegenheitskäufe ein und ließen die Kurse ihre Verluste zumindest verringern. Neben Unsicherheiten rund um den Straffungskurs der US-Notenbank bremste die Ukraine-Krise die Anleger. Ermutigende Signale von der Bilanzsaison linderten jedoch die Bedenken etwas. IBM (+5,7%) steigerte im vierten Quartal Umsatz und Gewinn zum Vorjahr überraschend deutlich und ist zuversichtlich für das laufende Geschäftsjahr. American Express (+8,9%) profitierte im vierten Quartal von verstärkten Kreditkartenzahlungen und übertraf die Markterwartungen. Für 2022 rechnet der Konzern mit einem deutlich zweistelligen Umsatzwachstum. Hohe Belastungen etwa für Restrukturierungsmaßnahmen bescherten dagegen General Electric (-6,0%) im vierten Quartal einen Milliardenverlust. Bereinigt erzielte der Autobauer einen Gewinn, der höher ausfiel als von Analysten erwartet. Johnson & Johnson (+2,9%) verzeichnete höhere Umsätze und steigerte den Gewinn deutlich. Biontech (+3,7%) und der Partner Pfizer (+1,9%) haben einen Omikron-basierten Impfstoffkandidaten entwickelt, den sie nun in eine klinische Studie schicken.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,03 +4,5 0,98 29,8 5 Jahre 1,57 +1,5 1,55 30,7 7 Jahre 1,73 +1,6 1,72 29,2 10 Jahre 1,78 +1,4 1,77 27,3 30 Jahre 2,13 +1,7 2,11 23,0

Die Kurse der zuletzt als sicherer Hafen gefragten Anleihen sanken mit der Erholung des Aktienmarkts etwas. Die Zehnjahresrendite stieg um gut 1 Basispunkt auf 1,78 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:34 % YTD EUR/USD 1,1299 -0,0% 1,1302 1,1314 -0,6% EUR/JPY 128,73 +0,0% 128,69 128,70 -1,6% EUR/GBP 0,8365 -0,1% 0,8370 0,8394 -0,5% GBP/USD 1,3508 +0,0% 1,3507 1,3479 -0,2% USD/JPY 113,93 +0,1% 113,86 113,76 -1,0% USD/KRW 1.197,10 +0,1% 1.196,40 1.198,26 +0,7% USD/CNY 6,3216 -0,1% 6,3261 6,3284 -0,5% USD/CNH 6,3278 -0,1% 6,3325 6,3346 -0,4% USD/HKD 7,7857 +0,0% 7,7857 7,7862 -0,1% AUD/USD 0,7159 +0,1% 0,7150 0,7136 -1,4% NZD/USD 0,6685 -0,0% 0,6687 0,6675 -2,1% Bitcoin BTC/USD 37.308,58 +1,4% 36.796,40 36.006,26 -19,3%

Der Dollar zeigte sich mit den Fed-Zinserhöhungsspekulationen und angesichts der Ukraine-Krise auch dank seinem Status als sicherer Hafen stabil. Der Dollarindex tendierte gut behauptet. Der Euro fiel auf rund 1,1300 Dollar von etwa 1,1320 am Vorabend.

++++ ROHSTOFFE +++++

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,56 85,60 -0,0% -0,04 +14,3% Brent/ICE 88,39 88,20 +0,2% 0,19 +12,7%

Die Ölpreise zogen im späten Handel kräftig an. WTI notierte zum Settlement 2,8 Prozent höher. Marktteilnehmer verwiesen auf die Unsicherheiten rund um Russland und die Ukraine. Kapazitätsengpässe und andere Produktionsprobleme könnten bei den Opec+-Produzenten dazu führen, dass das Angebot langsamer steige als die vereinbarte monatliche Erhöhung von 400 Millionen Barrel pro Tag, hieß es von den Analysten der ING.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.847,14 1.848,03 -0,0% -0,89 +1,0% Silber (Spot) 23,73 23,81 -0,3% -0,08 +1,8% Platin (Spot) 1.030,75 1.028,87 +0,2% +1,88 +6,2% Kupfer-Future 4,48 4,45 +0,7% +0,03 +0,4%

Gold (+0,2%) verzeichnete vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise etwas Zulauf. Brien Lundin, Herausgeber des Gold Newsletter, sah auch Shorteindeckungen von Marktteilnehmern, die in Erwartung von Zinserhöhungen auf einen fallenden Goldpreis gewettet hätten.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

EL SALVADOR

Der IWF hat von El Salvador eindringlich die Abschaffung der Kryptowährung Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel gefordert. Sonst drohten "erhebliche Risiken für die Finanzstabilität, die finanzielle Integrität und den Verbraucherschutz". El Salvador hatte Anfang September als erstes Land der Welt Bitcoin offiziell als Währung akzeptiert.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 872.000 Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,4 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme um 800.000 Barrel und beim Benzin ein Plus von 2,3 Millionen Barrel.

HALBLEITERENGPASS USA

Die Lieferengpässe von Halbleitern haben den durchschnittlichen Lagerbestand von Unternehmen in den USA deutlich schrumpfen lassen. Wie das Handelsministerium auf Basis einer Umfrage mitteilte, ist der Bestand wichtiger Chips auf unter fünf Tage gesunken. 2019 lag er in der Regel bei 40 Tagen.

MICROSOFT

hat im zweiten Geschäftsquartal mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen des Marktes übertroffen. Der Nettogewinn stieg zum Vorjahr um 21 Prozent auf 18,8 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz knackte erstmals die Marke von 50 Milliarden Dollar, er stieg um 20 Prozent auf 51,7 Milliarden Dollar. Analysten hatten das Ergebnis auf 17,5 Milliarden Dollar geschätzt und den Umsatz auf 50,7 Milliarden Dollar. Für das laufende Quartal stellte Finanzvorstand Amy Hood einen Umsatz von 48,5 bis 49,3 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten rechneten bisher lediglich mit 48,11 Milliarden.

TEXAS INSTRUMENTS

hat im Schlussquartal 2021 von der starken Nachfrage seiner Kunden aus der Industrie und Automobilwirtschaft profitiert. Der Gewinn legte deutlich zu und übertraf die Erwartungen der Analysten. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal überraschte positiv. Der Konzern steigerte den Nettogewinn auf 2,14(Vorjahr:1,69) Milliarden Dollar. Der Umsatz legte um 19 Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar zu.

