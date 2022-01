DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 26-Jan-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

26 January 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 25 January 2022 it purchased a total of 310,646 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 171,651 138,995 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.2800 GBP1.0700 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.2560 GBP1.0560 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.2691 GBP1.0630

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

In addition, on 25 January 2022 the Company purchased a total of 500,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin through the Company's broker Goodbody. The price paid per ordinary shares was EUR1.2680.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 744,097,595 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,318 1.2580 XDUB 08:10:18 00025733924TRDU1 1,321 1.2560 XDUB 08:10:19 00025733925TRDU1 2,772 1.2560 XDUB 08:10:19 00025733926TRDU1 703 1.2560 XDUB 08:10:40 00025733981TRDU1 333 1.2560 XDUB 08:10:40 00025733982TRDU1 43 1.2560 XDUB 08:10:40 00025733983TRDU1 231 1.2560 XDUB 08:10:40 00025733984TRDU1 1,426 1.2600 XDUB 08:25:13 00025734170TRDU1 1,399 1.2600 XDUB 08:29:21 00025734226TRDU1 178 1.2680 XDUB 08:35:24 00025734264TRDU1 1,126 1.2680 XDUB 08:35:24 00025734265TRDU1 1,532 1.2700 XDUB 08:37:30 00025734285TRDU1 8 1.2700 XDUB 08:42:20 00025734339TRDU1 338 1.2700 XDUB 08:42:20 00025734340TRDU1 2,602 1.2720 XDUB 08:48:32 00025734400TRDU1 1,311 1.2720 XDUB 08:54:06 00025734451TRDU1 133 1.2720 XDUB 08:57:02 00025734481TRDU1 637 1.2720 XDUB 08:57:02 00025734483TRDU1 473 1.2720 XDUB 08:57:02 00025734484TRDU1 84 1.2720 XDUB 08:57:02 00025734485TRDU1 201 1.2700 XDUB 08:59:13 00025734508TRDU1 1,764 1.2700 XDUB 08:59:13 00025734509TRDU1 1,038 1.2700 XDUB 08:59:13 00025734510TRDU1 1,158 1.2700 XDUB 08:59:13 00025734511TRDU1 10 1.2660 XDUB 09:14:51 00025734631TRDU1 946 1.2660 XDUB 09:14:51 00025734632TRDU1 115 1.2660 XDUB 09:18:22 00025734688TRDU1 4,296 1.2700 XDUB 09:44:54 00025735095TRDU1 406 1.2700 XDUB 09:44:54 00025735096TRDU1 440 1.2700 XDUB 09:44:54 00025735097TRDU1 2,898 1.2740 XDUB 09:46:14 00025735143TRDU1 1,554 1.2740 XDUB 09:48:56 00025735195TRDU1 1,369 1.2740 XDUB 09:55:10 00025735242TRDU1 1,478 1.2740 XDUB 10:00:29 00025735287TRDU1 1,544 1.2740 XDUB 10:06:44 00025735408TRDU1 482 1.2720 XDUB 10:13:08 00025735567TRDU1 314 1.2720 XDUB 10:15:00 00025735626TRDU1 202 1.2720 XDUB 10:16:14 00025735645TRDU1 315 1.2720 XDUB 10:16:59 00025735655TRDU1 2,711 1.2700 XDUB 10:17:52 00025735662TRDU1 373 1.2700 XDUB 10:17:52 00025735663TRDU1 628 1.2700 XDUB 10:17:52 00025735664TRDU1 753 1.2720 XDUB 10:34:43 00025735946TRDU1 3,112 1.2720 XDUB 10:47:28 00025736347TRDU1 202 1.2720 XDUB 10:48:43 00025736400TRDU1 1,351 1.2720 XDUB 10:48:43 00025736401TRDU1 1,454 1.2720 XDUB 10:54:12 00025736486TRDU1 2 1.2680 XDUB 10:59:00 00025736531TRDU1 1,442 1.2680 XDUB 10:59:00 00025736532TRDU1 1,440 1.2680 XDUB 10:59:00 00025736533TRDU1 1,310 1.2680 XDUB 10:59:00 00025736534TRDU1 1,465 1.2700 XDUB 11:15:33 00025736667TRDU1 1,497 1.2700 XDUB 11:21:30 00025736711TRDU1 1,292 1.2700 XDUB 11:27:47 00025736794TRDU1 1,318 1.2700 XDUB 11:33:22 00025736849TRDU1 1,078 1.2700 XDUB 11:38:59 00025736879TRDU1 210 1.2700 XDUB 11:38:59 00025736881TRDU1 1,321 1.2680 XDUB 11:44:32 00025736937TRDU1 1,292 1.2640 XDUB 11:44:33 00025736938TRDU1 1,291 1.2640 XDUB 11:44:33 00025736939TRDU1 1,282 1.2640 XDUB 11:44:33 00025736940TRDU1 1,335 1.2620 XDUB 12:07:16 00025737093TRDU1 833 1.2600 XDUB 12:13:04 00025737208TRDU1 689 1.2600 XDUB 12:13:04 00025737209TRDU1 917 1.2620 XDUB 12:19:58 00025737222TRDU1 440 1.2620 XDUB 12:24:06 00025737232TRDU1 908 1.2620 XDUB 12:24:06 00025737233TRDU1 1,314 1.2620 XDUB 12:30:07 00025737256TRDU1 605 1.2620 XDUB 12:35:56 00025737271TRDU1 776 1.2620 XDUB 12:35:56 00025737272TRDU1 1,348 1.2620 XDUB 12:41:57 00025737291TRDU1 395 1.2620 XDUB 12:48:02 00025737325TRDU1 1,128 1.2620 XDUB 12:48:02 00025737326TRDU1 800 1.2620 XDUB 12:54:31 00025737359TRDU1 228 1.2620 XDUB 12:54:31 00025737360TRDU1 886 1.2620 XDUB 12:59:10 00025737380TRDU1 369 1.2620 XDUB 13:02:48 00025737389TRDU1 5 1.2620 XDUB 13:02:48 00025737390TRDU1 642 1.2620 XDUB 13:02:48 00025737391TRDU1 198 1.2620 XDUB 13:02:48 00025737392TRDU1 6 1.2620 XDUB 13:07:55 00025737434TRDU1 838 1.2620 XDUB 13:07:55 00025737435TRDU1 637 1.2620 XDUB 13:07:55 00025737436TRDU1 81 1.2620 XDUB 13:14:02 00025737477TRDU1 5 1.2620 XDUB 13:14:02 00025737478TRDU1 508 1.2620 XDUB 13:14:02 00025737479TRDU1 339 1.2620 XDUB 13:14:02 00025737480TRDU1 429 1.2620 XDUB 13:17:42 00025737516TRDU1 5 1.2620 XDUB 13:17:42 00025737517TRDU1 315 1.2620 XDUB 13:19:33 00025737544TRDU1 971 1.2620 XDUB 13:19:33 00025737545TRDU1 271 1.2620 XDUB 13:24:29 00025737648TRDU1 621 1.2620 XDUB 13:24:29 00025737649TRDU1 580 1.2620 XDUB 13:24:29 00025737650TRDU1 781 1.2600 XDUB 13:28:22 00025737732TRDU1 56 1.2600 XDUB 13:37:04 00025737782TRDU1 343 1.2600 XDUB 13:37:04 00025737783TRDU1 616 1.2600 XDUB 13:37:04 00025737784TRDU1 326 1.2600 XDUB 13:37:04 00025737785TRDU1 120 1.2600 XDUB 13:43:04 00025737808TRDU1 52 1.2600 XDUB 13:43:04 00025737809TRDU1 1,277 1.2600 XDUB 13:43:04 00025737810TRDU1 1,407 1.2600 XDUB 13:43:18 00025737814TRDU1 710 1.2600 XDUB 13:48:39 00025737923TRDU1 250 1.2600 XDUB 13:48:39 00025737924TRDU1 434 1.2620 XDUB 13:54:44 00025738039TRDU1 17 1.2620 XDUB 13:54:44 00025738040TRDU1 229 1.2620 XDUB 13:54:49 00025738041TRDU1 1,751 1.2680 XDUB 14:01:29 00025738134TRDU1 117 1.2680 XDUB 14:01:29 00025738135TRDU1 1,124 1.2680 XDUB 14:01:29 00025738136TRDU1 2,930 1.2660 XDUB 14:01:39 00025738137TRDU1 4,600 1.2700 XDUB 14:29:55 00025738438TRDU1 1,965 1.2700 XDUB 14:29:55 00025738439TRDU1 690 1.2660 XDUB 14:32:48 00025738511TRDU1 1,282 1.2660 XDUB 14:32:48 00025738512TRDU1 592 1.2660 XDUB 14:32:48 00025738513TRDU1 1,320 1.2660 XDUB 14:32:48 00025738514TRDU1 754 1.2660 XDUB 14:32:48 00025738515TRDU1 1,326 1.2660 XDUB 14:32:48 00025738516TRDU1 529 1.2660 XDUB 14:32:48 00025738517TRDU1 1,441 1.2700 XDUB 14:43:44 00025738814TRDU1 1,385 1.2700 XDUB 14:46:20 00025739022TRDU1 1,350 1.2700 XDUB 14:49:06 00025739182TRDU1 1,511 1.2700 XDUB 14:51:58 00025739222TRDU1 83 1.2700 XDUB 14:54:50 00025739350TRDU1 334 1.2700 XDUB 14:54:50 00025739351TRDU1 7 1.2700 XDUB 14:55:33 00025739379TRDU1 1,277 1.2700 XDUB 14:55:52 00025739409TRDU1 403 1.2700 XDUB 14:58:03 00025739478TRDU1 1,350 1.2700 XDUB 14:59:18 00025739489TRDU1 4,016 1.2700 XDUB 14:59:18 00025739491TRDU1 219 1.2700 XDUB 14:59:18 00025739492TRDU1 1,486 1.2700 XDUB 14:59:18 00025739493TRDU1 200 1.2660 XDUB 15:04:06 00025739605TRDU1 1,170 1.2660 XDUB 15:04:06 00025739606TRDU1 1,456 1.2640 XDUB 15:06:11 00025739640TRDU1 793 1.2680 XDUB 15:18:05 00025739844TRDU1 736 1.2680 XDUB 15:18:32 00025739867TRDU1 597 1.2680 XDUB 15:18:32 00025739868TRDU1 11 1.2680 XDUB 15:21:07 00025739926TRDU1 709 1.2680 XDUB 15:21:07 00025739927TRDU1 295 1.2680 XDUB 15:24:38 00025739967TRDU1 945 1.2700 XDUB 15:26:38 00025739992TRDU1 648 1.2700 XDUB 15:26:38 00025739993TRDU1 247 1.2700 XDUB 15:26:38 00025739994TRDU1 8 1.2700 XDUB 15:26:39 00025739995TRDU1 370 1.2700 XDUB 15:26:39 00025739996TRDU1 2,193 1.2760 XDUB 15:30:09 00025740061TRDU1 45 1.2760 XDUB 15:30:09 00025740062TRDU1 917 1.2780 XDUB 15:35:02 00025740135TRDU1 894 1.2780 XDUB 15:35:02 00025740136TRDU1 379 1.2780 XDUB 15:35:02 00025740137TRDU1 1,155 1.2800 XDUB 15:36:08 00025740176TRDU1 5,394 1.2800 XDUB 15:36:08 00025740177TRDU1 1,402 1.2800 XDUB 15:39:17 00025740209TRDU1 1,169 1.2800 XDUB 15:42:18 00025740217TRDU1 237 1.2800 XDUB 15:42:18 00025740218TRDU1 957 1.2800 XDUB 15:55:30 00025740402TRDU1 474 1.2800 XDUB 15:56:10 00025740406TRDU1 5,480 1.2800 XDUB 15:56:10 00025740407TRDU1 182 1.2800 XDUB 15:56:10 00025740408TRDU1 100 1.2760 XDUB 16:01:36 00025740453TRDU1 1,367 1.2760 XDUB 16:01:36 00025740454TRDU1 98 1.2740 XDUB 16:11:25 00025740563TRDU1 94 1.2740 XDUB 16:11:25 00025740564TRDU1 672 1.2740 XDUB 16:11:25 00025740565TRDU1 627 1.2740 XDUB 16:11:25 00025740566TRDU1 847 1.2720 XDUB 16:12:06 00025740570TRDU1 975 1.2720 XDUB 16:12:13 00025740571TRDU1 82 1.2700 XDUB 16:17:35 00025740641TRDU1 214 1.2700 XDUB 16:18:54 00025740682TRDU1 82 1.2700 XDUB 16:19:09 00025740708TRDU1 201 1.2720 XDUB 16:19:26 00025740752TRDU1 545 1.2720 XDUB 16:19:26 00025740753TRDU1 99 1.2720 XDUB 16:19:26 00025740754TRDU1 981 1.2720 XDUB 16:19:26 00025740755TRDU1 5 1.2720 XDUB 16:19:26 00025740756TRDU1 581 1.2720 XDUB 16:19:26 00025740757TRDU1 253 1.2720 XDUB 16:20:28 00025740872TRDU1 1,078 1.2720 XDUB 16:20:28 00025740873TRDU1 673 1.2720 XDUB 16:22:03 00025740935TRDU1 796 1.2720 XDUB 16:23:08 00025740948TRDU1 52 1.2720 XDUB 16:23:08 00025740949TRDU1 109 1.2720 XDUB 16:24:51 00025740974TRDU1 1,133 1.2720 XDUB 16:25:07 00025741028TRDU1 2,788 1.2720 XDUB 16:25:07 00025741029TRDU1 950 1.2680 XDUB 16:25:08 00025741030TRDU1 909 1.2700 XDUB 16:27:13 00025741176TRDU1 54 1.2700 XDUB 16:27:22 00025741179TRDU1 205 1.2700 XDUB 16:27:34 00025741182TRDU1 548 1.2700 XDUB 16:27:37 00025741189TRDU1 168 1.2700 XDUB 16:27:38 00025741190TRDU1 86 1.2700 XDUB 16:27:40 00025741191TRDU1 7 1.2700 XDUB 16:27:53 00025741202TRDU1 5 1.2700 XDUB 16:27:53 00025741203TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 9,700 1.0600 XLON 08:36:46 00025734277TRDU1 1,715 1.0660 XLON 08:57:02 00025734477TRDU1 735 1.0660 XLON 08:57:02 00025734478TRDU1 874 1.0660 XLON 08:57:02 00025734479TRDU1 1,452 1.0660 XLON 08:57:02 00025734480TRDU1 3,963 1.0660 XLON 08:57:02 00025734482TRDU1 672 1.0640 XLON 08:57:03 00025734486TRDU1 470 1.0640 XLON 08:57:04 00025734487TRDU1 1,577 1.0600 XLON 09:04:10 00025734548TRDU1 1,573 1.0660 XLON 09:46:16 00025735145TRDU1 1,539 1.0660 XLON 09:55:17 00025735247TRDU1 480 1.0660 XLON 09:59:17 00025735276TRDU1 5,000 1.0660 XLON 10:01:37 00025735306TRDU1 1,589 1.0660 XLON 10:01:59 00025735309TRDU1 1,716 1.0660 XLON 10:07:34 00025735433TRDU1 423 1.0660 XLON 10:15:49 00025735634TRDU1 816 1.0660 XLON 10:17:55 00025735672TRDU1 356 1.0660 XLON 10:17:55 00025735673TRDU1 27 1.0660 XLON 10:17:55 00025735674TRDU1 381 1.0660 XLON 10:17:55 00025735675TRDU1 779 1.0660 XLON 10:25:16 00025735817TRDU1 1,064 1.0660 XLON 10:39:02 00025736053TRDU1 300 1.0660 XLON 10:39:02 00025736054TRDU1 1,753 1.0660 XLON 10:39:14 00025736056TRDU1 736 1.0660 XLON 10:43:24 00025736112TRDU1 1,618 1.0660 XLON 10:48:43 00025736402TRDU1 500 1.0660 XLON 10:54:13 00025736487TRDU1 1,319 1.0660 XLON 10:56:18 00025736503TRDU1 419 1.0660 XLON 10:56:18 00025736504TRDU1 1,158 1.0660 XLON 10:56:18 00025736505TRDU1 451 1.0640 XLON 11:09:53 00025736631TRDU1 698 1.0640 XLON 11:12:06 00025736652TRDU1 935 1.0640 XLON 11:12:06 00025736653TRDU1 23 1.0600 XLON 11:12:06 00025736654TRDU1 371 1.0600 XLON 11:44:33 00025736941TRDU1 927 1.0600 XLON 11:44:35 00025736942TRDU1 220 1.0600 XLON 11:44:40 00025736943TRDU1 341 1.0600 XLON 11:44:40 00025736944TRDU1 19 1.0600 XLON 11:45:16 00025736946TRDU1 1,645 1.0600 XLON 11:45:16 00025736947TRDU1 2,034 1.0600 XLON 11:45:16 00025736948TRDU1 500 1.0600 XLON 11:47:13 00025736960TRDU1 1,333 1.0600 XLON 11:47:13 00025736961TRDU1 1,830 1.0600 XLON 11:56:34 00025736996TRDU1 1,602 1.0600 XLON 12:07:16 00025737094TRDU1 1,579 1.0600 XLON 12:14:31 00025737210TRDU1 496 1.0600 XLON 12:22:39 00025737227TRDU1 1,406 1.0600 XLON 12:25:32 00025737242TRDU1 463 1.0600 XLON 12:25:32 00025737243TRDU1 1,048 1.0600 XLON 12:35:15 00025737270TRDU1 432 1.0600 XLON 12:40:40 00025737284TRDU1 283 1.0600 XLON 12:40:40 00025737285TRDU1 153 1.0600 XLON 12:40:40 00025737286TRDU1 847 1.0600 XLON 12:40:40 00025737287TRDU1 106 1.0600 XLON 12:40:40 00025737288TRDU1 1,659 1.0560 XLON 12:54:01 00025737356TRDU1 2,600 1.0560 XLON 13:12:26 00025737463TRDU1 584 1.0560 XLON 13:12:26 00025737464TRDU1 474 1.0560 XLON 13:28:22 00025737730TRDU1 2,718 1.0560 XLON 13:28:22 00025737731TRDU1 615 1.0580 XLON 14:29:00 00025738430TRDU1 1,898 1.0580 XLON 14:29:00 00025738431TRDU1 735 1.0580 XLON 14:29:00 00025738432TRDU1 1,951 1.0580 XLON 14:29:01 00025738433TRDU1 422 1.0580 XLON 14:29:01 00025738434TRDU1 2,468 1.0580 XLON 14:30:00 00025738441TRDU1 1,939 1.0580 XLON 14:31:05 00025738456TRDU1 1,029 1.0580 XLON 14:31:05 00025738457TRDU1 564 1.0580 XLON 14:31:07 00025738458TRDU1 372 1.0600 XLON 14:37:52 00025738609TRDU1 6,660 1.0620 XLON 14:38:11 00025738620TRDU1 2,287 1.0620 XLON 14:59:18 00025739490TRDU1 3,713 1.0620 XLON 14:59:19 00025739494TRDU1 3,713 1.0620 XLON 14:59:19 00025739495TRDU1 1,615 1.0620 XLON 14:59:19 00025739496TRDU1 672 1.0620 XLON 14:59:19 00025739497TRDU1 402 1.0620 XLON 14:59:19 00025739498TRDU1 1,701 1.0580 XLON 15:06:11 00025739641TRDU1 1,879 1.0640 XLON 15:19:49 00025739898TRDU1 2,746 1.0620 XLON 15:19:59 00025739900TRDU1 221 1.0680 XLON 15:34:26 00025740092TRDU1 1,400 1.0700 XLON 15:39:03 00025740203TRDU1 1,612 1.0700 XLON 15:39:18 00025740210TRDU1 3,627 1.0700 XLON 15:39:18 00025740211TRDU1 1,480 1.0680 XLON 15:42:08 00025740216TRDU1 1,584 1.0700 XLON 15:54:25 00025740388TRDU1 75 1.0680 XLON 15:55:45 00025740404TRDU1 247 1.0680 XLON 15:59:47 00025740442TRDU1 753 1.0680 XLON 16:01:36 00025740455TRDU1 1,702 1.0680 XLON 16:01:36 00025740456TRDU1 948 1.0680 XLON 16:01:36 00025740457TRDU1 1,606 1.0680 XLON 16:01:36 00025740458TRDU1 1,078 1.0680 XLON 16:01:36 00025740459TRDU1 513 1.0680 XLON 16:01:36 00025740460TRDU1 1,583 1.0680 XLON 16:01:36 00025740461TRDU1 584 1.0660 XLON 16:20:27 00025740869TRDU1 64 1.0660 XLON 16:20:27 00025740870TRDU1 162 1.0660 XLON 16:20:27 00025740871TRDU1 956 1.0660 XLON 16:20:28 00025740874TRDU1 851 1.0660 XLON 16:20:28 00025740875TRDU1 82 1.0660 XLON 16:20:28 00025740876TRDU1 856 1.0660 XLON 16:20:56 00025740906TRDU1 191 1.0660 XLON 16:22:02 00025740929TRDU1 46 1.0660 XLON 16:22:03 00025740930TRDU1 38 1.0660 XLON 16:22:03 00025740931TRDU1 20 1.0660 XLON 16:22:03 00025740932TRDU1 752 1.0660 XLON 16:22:03 00025740933TRDU1 25 1.0660 XLON 16:22:03 00025740934TRDU1 658 1.0660 XLON 16:22:59 00025740945TRDU1 1,081 1.0660 XLON 16:22:59 00025740946TRDU1 36 1.0660 XLON 16:24:45 00025740972TRDU1 487 1.0660 XLON 16:24:45 00025740973TRDU1 1,822 1.0640 XLON 16:25:23 00025741065TRDU1 1,845 1.0640 XLON 16:26:59 00025741165TRDU1 92 1.0640 XLON 16:28:21 00025741206TRDU1 56 1.0660 XLON 16:29:34 00025741325TRDU1

ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 138808 EQS News ID: 1272765 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1272765&application_name=news

