Der Erholungstrend der ersten Jahreshälfte hat sich in den letzten vier Monaten des Jahres fortgesetzt.Schaan - Der Liechtensteiner Baumaschinenhersteller Hilti hat im Geschäftsjahr 2021 klar mehr Umsatz erzielt als im Vorjahr. Der Erholungstrend der ersten Jahreshälfte hat sich in den letzten vier Monaten des Jahres fortgesetzt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz erhöhte sich 2021 um gut 12 Prozent auf 5,98 Milliarden Franken. Die Währungseinflüsse waren dabei minimal.

