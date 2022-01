Avaloq baut seine langjährige Technologiepartnerschaft mit RBC Wealth Management in Asien weiter aus.Zürich - Avaloq baut seine langjährige Technologiepartnerschaft mit RBC Wealth Management in Asien weiter aus. Dabei wird die Wealth-Management-Plattform mit innovativen Frontoffice-Lösungen modernisiert und ein cloudbasiertes SaaS-Modell eingeführt. RBC Wealth Management ist eine Sparte der Royal Bank of Canada mit Niederlassungen in Hongkong, Singapur, Malaysia...

