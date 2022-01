Schweizer Banken, die auf dem Kernbankensystem von Finnova aufbauen, können sich zukünftig reibungslos über einen API-Hub an die Open-Finance-Plattform bLink von SIX anbinden.Lenzburg - Finnova und SIX haben sich im Bereich Open Finance für eine technische Kooperation entschieden. Schweizer Banken, die auf dem Kernbankensystem von Finnova aufbauen, können sich zukünftig reibungslos über einen API-Hub an die Open-Finance-Plattform bLink von SIX anbinden. Damit stehen ab diesem Jahr einer grossen Mehrheit des Schweizer Finanzplatzes die Türen zum Ökosystem Open Finance...

