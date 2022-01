Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Dynamic Absolute Return D (ISIN DE000A1WZ3Z8/ WKN A1WZ3Z) erzielte im Dezember einen Wertzuwachs in Höhe von 1,1%, so die Experten von Sauren.Das Jahr 2021 habe der Dachfonds mit einer erfreulichen Wertsteigerung in Höhe von 8,2% abgeschlossen.Bei den aktienorientierten Absolute-Return-Fonds des Portfolios habe der von David Meyer verwaltete Schroder GAIA Contour Tech Equity (ISIN LU1725200650/ WKN A2H8E6) eine deutliche Wertminderung in Höhe von 3,3% verzeichnet. Der von Paul Marriage und John Warren verwaltete Schroder UK Dynamic Absolute Return Fund (ISIN GB00B6939N77/ WKN A1JJPG) habe einen leichten Wertzuwachs in Höhe von 0,2% erwirtschaftet. Den mit Abstand höchsten Wertzuwachs habe der von James Hanbury verwaltete Brook Absolute Return Fund (ISIN GB00B55NGR79/ WKN A1XFLJ) aufgewiesen, welcher aufgrund deutlicher Kurssteigerungen einiger hoch gewichteter Long-Positionen um 10,9% zugelegt habe. (Stand vom 31.12.2021) (26.01.2022/fc/a/f) ...

