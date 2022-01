In gut 11 Stunden wird die US-Notenbank Fed die Börse hoffentlich wissen lassen, wie sie den geldpolitischen Kurswechsel einleiten und die Zinswende vollziehen will. Die Anleger erhoffen sich dabei Klarheit sowohl über Zeitpunkte und Zahl der Zinserhöhungen als auch in der Frage, wie und in welchem Tempo die Notenbank ihre Bilanz verkleinern will. Letzteres könnte der entscheidende Knackpunkt auch für die Reaktion der Börse sein. Denn im Protokoll der Sitzung von Mitte Dezember, das seit seiner ...

