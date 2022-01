Um 20 Uhr ist es so weit: Die Fed gibt ihr weiteres Vorgehen bekannt. Um 20:30 Uhr wird Notenbankchef Jerome Powell vor die Presse treten und Details erläutern. Schlägt die Fed doch moderate Töne an, nachdem der Markt zuletzt äußerst nervös war? Diese Experten stimmen die Anleger auf bearishe Zeiten ein.Michael Wilsond, Chief Investment Officer bei Morgan Stanley, empfiehlt den Anlegern, sich "für ein paar Monate zu verstecken". Das verlangsamte Gewinnwachstum in Kombination mit der geldpolitischen ...

