STRABAG SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Jahresergebnis

STRABAG SE erwartet für 2021 EBIT-Marge nahe 6 %



26.01.2022

* EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich nahe 6 %

* Leistung 2021 über Vorjahreswert, bei rd. € 16 Mrd.



Der Vorstand der STRABAG SE geht nach jetzt vorliegenden Erkenntnissen davon aus, dass die bisher prognostizierte EBIT-Marge deutlich überschritten und nahe 6 % liegen wird. Mit rd. € 16 Mrd. steigt die Leistung 2021 erwartungsgemäß gegenüber dem Vorjahreswert von € 15,4 Mrd.



Damit wird für das Geschäftsjahr 2021 nunmehr ein erheblich höheres Ergebnis als prognostiziert erwartet. Aufgrund von zahlreichen positiven Ergebniseinflüssen in allen Segmenten zum Jahresende 2021, mit denen in diesem Umfang nicht zu rechnen war, werden die Markterwartungen übertroffen.



An der Planung für die kommenden Geschäftsjahre ändert dieses außergewöhnlich starke Geschäftsjahr 2021 nichts.



Über die detaillierten Geschäftszahlen und das endgültige Ergebnis wird am 29.4.2022 berichtet.

