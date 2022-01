Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind im Vortagesvergleich um durchschnittlich 0,15 Cent bzw. Rappen gestiegen. In China startet die Reisesaison für das Neujahrsfest und es wird von 36% mehr Reisenden als im Vorjahr ausgegangen. Der Bericht des API zeigt sinkende Rohölbestände in den USA. China startet heute mit den preissteigernden Neuigkeiten für den Heizölpreis. Trotz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...