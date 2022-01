NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vestas nach vorläufigen Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 299 dänischen Kronen belassen. Die Profitabilität des Herstellers von Windkraftanlagen liege 2021 unter der Prognose des Unternehmens, schrieb Analyst Ajay Patel in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das gelte ebenfalls für den Mittelwert der in Aussicht gestellten Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebit) im laufenden Jahr. Letzteres sei negativ für den Aktienkurs./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2022 / 07:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDK0061539921, DK0061539921