Mainz (ots) -Kurz vor dem Start der Olympischen Winterspiele in Peking (live im ZDF ab Freitag, 4. Februar 2022) steht noch einmal ein großes Sportwochenende auf dem Programm. Die ZDF-Wintersportreise führt dabei von Nordhessen über Oberbayern bis nach Tirol. Im Fokus stehen von Freitag, 28., bis Sonntag, 30. Januar 2022 die Weltcup-Skispringen der Damen und Herren auf der Mühlenkopfschanze in Willingen, die Kandahar-Speedrennen der Damen in Garmisch-Partenkirchen sowie der Weltcup der Nordischen Kombinierer im österreichischen Seefeld.Die Springen in Willingen kommentieren Eike Papsdorf (Frauen) und Stefan Bier (Männer), Moderation und Analyse liegen in den Händen von Norbert König und ZDF-Experte Toni Innauer. Live-Reporter bei den Alpin-Rennen in Garmisch ist Aris Donzelli, Lena Kesting moderiert und bewertet die Leistungen der Ski-Damen zusammen mit Experte Marco Büchel. Für die Wettbewerbe der Nordischen Kombinierer steht ZDF-Reporter Volker Grube bereit. ZDF-Moderator im Studio ist Rudi Cerne.Die ZDF-Wintersport-Übertragungen in der Übersicht:Freitag, 28. Januar 202215.05 Uhr bis 18.00 Uhr, "sportstudio live":Nordische Kombination Männer, Seefeld/TirolSkispringen Mixed-Team, 1.und 2. Durchgang, WillingenSamstag, 29. Januar 202211.20 Uhr bis 18.05 Uhr, "sportstudio live":Ski alpin Abfahrt Frauen, Garmisch-PartenkirchenSkispringen Frauen, 1.und 2. Durchgang, WillingenEishockey DEL Freitagspiel Nürnberg Ice Tigers - Adler MannheimNordische Kombination Springen und 10km Langlauf, Seefeld/TirolSkispringen Männer, 1. und 2. Durchgang, WillingenSonntag, 30. Januar 202211.20 Uhr bis 17.00 Uhr, "sportstudio live":Ski alpin Super G Frauen, Garmisch-PartenkirchenNordische Kombination Springen und 12,5 km Langlauf, Seefeld/TirolSnowboard Cross, Zusammenfassung aus Cortina d'AmpezzoSkispringen Frauen, 1.und 2. Durchgang, WillingenSkispringen Männer, 1. und 2. Durchgang, Willingen