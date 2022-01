Wien (ots) -Biomedizinische Forschung trifft traditionelle HeilpflanzenkundeMit BodyMindCheck gibt es endlich eine innovative und zielgerichtete Nahrungsergänzung. Die neuartigen Rezepturen kombinieren moderne biomedizinische Forschung und traditionelle Heilpflanzenkunde. "Deshalb unterscheiden sich unsere neuen Nahrungsergänzungsmittel auch von konventionellen Produkten", erklärt Biochemiker und Molekularbiologe Dr. Stefan Sladecek, Gründer und Geschäftsführer von BodyMindCheck.Die innovativen Kombinationen von Pflanzenextrakten, Naturstoffen, Vitaminen und Mineralstoffen wurden von Experten aus Wien entwickelt und werden nachhaltig in Österreich abgefüllt. "Die Rezepturen von BodyMindCheck sind auf individuelle Gesundheitsziele abgestimmt. Für jedes dieser Gesundheitsziele werden neben bewährten Vitaminen & Mineralstoffen vor allem auch traditionell bewährte Pflanzenextrakte genutzt", sagt Sladecek. So wird das Wissen um die positiven Effekte traditioneller Heilpflanzen mit neuesten Erkenntnissen der molekularen Ernährungslehre kombiniert.Die Produkte von BodyMindCheck tragen dem gestiegenen Gesundheitsbewusstsein der Menschen Rechnung und dem Wunsch, Wohlbefinden & Leistungsfähigkeit aktiv und zielgerichtet zu unterstützen. Das Unternehmen hat bereits vier spezifische Produkte entwickelt und zur Marktreife geführt, zur Unterstützung von:- Gedächtnis & Konzentration- Immunsystem & Abwehrkräften- Bewegungsapparat & Gelenken- Stoffwechsel & LeberfunktionErgänzt wird das Sortiment mit hochwertigem Omega-3-Fischöl, das aus nachhaltiger norwegischer Hochseefischerei stammt. Weitere Innovationen, unter anderem für Schlaf, Herzgesundheit und sportliche Leistung, befinden sich aktuell in Entwicklung. Der Vertrieb der Produkte des österreichischen Unternehmens erfolgt im Internet."Alle Produkte beinhalten Inhaltsstoffe, deren positive Effekte für die menschliche Gesundheit wissenschaftlich belegt sind", bestätigt Sladecek. So wird die geistige Leistung etwa mit Extrakten aus Heidelbeeren, Ginkgo, Rosenwurz und dem kleinen Fettblatt unterstützt, während zu den körpereigenen Abwehrkräften unter anderem mit Knoblauch, Holunder und Curcuma beigetragen wird.Weitere Information ansehen Zur Webseite von BodyMindCheck (https://www.bmc.fit)Pressekontakt:BodyMindCheckDr. Stefan SladecekGründer & GeschäftsführerMobil: +43 660 1078877E-Mail: info@bmc.fitMehr Infos und Shop: www.bmc.fitImagevideo: https://www.youtube.com/watch?v=Bn8BjF1u13AOriginal-Content von: BodyMindCheck Supplements GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161220/5130636