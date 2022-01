EQS-News: Dynamic Capital Group / Schlagwort(e): Produkteinführung

Dynamic Capital Group kündigt die jüngste Entwicklung der Emissionsplattformen an - DMAP PCC Ltd.



26.01.2022 / 10:10



Dynamic Capital Group kündigt die jüngste Entwicklung der Emissionsplattformen an - DMAP PCC Ltd.



Die neue Plattform wird alle Arten von Exchange-Traded Products emittieren



Zürich, Schweiz - Dynamic Capital Group AG freut sich, die Lancierung der bisher jüngsten Emissionsplattform DMAP PPC Ltd. bekannt zu geben. Die Dynamic Capital Group AG (DCG) ist spezialisiert auf umfassende Finanzdienstleistungen in der Schweiz, Europa und dem Nahen Osten. Mit ihrer umfassenden Erfahrung in den Bereichen grenzüberschreitende Anlagen, Anlageberatung sowie Vermögensplanung und -optimierung hebt sich DCG deutlich von bestehenden Anbietern ab. Heutzutage brauchen die Finanzmärkte digitale Anlagen und die Kunden brauchen eine transparente und einfache Möglichkeit, in diese wachsende Anlageklasse zu investieren. Dies ist der Hauptgrund, warum das DCG-Team bestehend aus Produktmanagern und Bankern in Zürich, einer der weltweit führenden Finanzstädte, den einfachsten und transparentesten Weg geschaffen hat, um an diesem Trend teilzuhaben. DMAP verfügt über erstklassigen Partner im Vergleich zu anderen Emittenten von ETPs auf der ganzen Welt und ist zudem reguliert, um aktiv und passiv verwaltete ETPs zu emittieren. "Dynamic Multi Asset Platform / DMAP (Guernsey) ist ein Gemeinschaftsprojekt mit einem der "Big Four" und wird alle Arten von börsengehandelten Produkten (ETPs) emittieren", so ein Sprecher des Unternehmens. "Börsengehandelte Produkte sind Anlagevehikel, die wie Aktien an einer Börse gehandelt werden. ETPs bieten eine kosteneffiziente und sichere Möglichkeit, ein Portfolio zu diversifizieren, indem sie ein Engagement in einer Benchmark oder einer Anlageklasse eingehen. ETPs sind Anlagen, für die in der Regel niedrigere Gebühren als für aktive und Indexfonds anfallen, so dass Anleger auf einfache Weise ein Engagement in einer breiten Palette von Vermögenswerten eingehen können. ETPs bieten Anlegern auch die Möglichkeit, ihr Portfolio zu diversifizieren, indem sie Zugang zu Vermögenswerten erhalten, zu denen sie zuvor nur schwer Zugang hatten". Die wichtigsten Vorteile der Plattform des Unternehmens sind: Aktiv und passiv verwaltete ETPs

Investition in digitale Vermögenswerte über ein reguliertes und vollständig transparentes Finanzprodukt

Zugang Fiat / Digitales Geld

Bankfähige Vermögenswerte als Basiswert (Aktien, Anleihen, Fonds usw.)

Nicht-bankfähige Vermögenswerte als Basiswert (Rohstoffe, Immobilien, Kunst, Oldtimer usw.)

Digitale Vermögenswerte als Basiswert (Krypto, NFTs, Token usw.)

Kotierung von ETPs an den renommiertesten Börsen weltweit

Erstklassige Verwahrer und Market Maker Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://dynamiccapitalgroup.com/. Über DCG



Dynamic Capital Group AG ist ein Spezialist für ganzheitliche Finanzdienstleistungen, insbesondere in der Schweiz, Europa und dem Nahen Osten. Während das Unternehmen 1991 gegründet wurde, wurde DCG 2019 von neuen Eigentümern vollständig übernommen, die ein komplettes Rebranding durchführten und viele Funktionen integrierten, um sich von der Konkurrenz zu unterscheiden. Die Geschäftsführer und Gesellschafter der DCG sind allesamt Schweizer, haben während ihres Studiums und ihres Berufslebens Erfahrungen in der Schweiz und im Ausland gesammelt und verfügen über ein grosses internationales und praktisches Wissen. Sie alle kommen von führenden Schweizer Banken, Fonds und Technologieunternehmen. Die Emission von Finanzprodukten ist das tägliche Brot des Unternehmens. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Zürich, unterhält aber auch Büros in Winterthur, Guernsey, Zypern und Dubai.



Kontaktinformationen



Dynamic Capital Group AG

Löwenstrasse 20

CH-8001 Zürich

+41 44 512 06 80

info@dynamiccapitalgroup.com

https://dynamiccapitalgroup.com/

Ende der Medienmitteilungen