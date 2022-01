In den USA wurden erste regionale Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht, die einen Hinweis auf die Stärke der Wirtschaft im Januar geben können. Der Empire State Index gab dabei deutlich stärker nach als erwartet und fiel von 31,9 auf -0,7 Punkte. Einen stärkeren Anstieg verzeichnete hingegen der Philly Fed Index, welcher von 15,2 auf 23,2 Punkte anstieg. In China konnte die Wirtschaft im vierten Quartal 2021 stärker als erwartet wachsen. Das Plus gegenüber dem Vorquartal lag bei 1,6 Prozent, während der Konsensus nur ...

