Photovoltaik-Anlagen mit 400 Gigawattpeak Leistung sollen in den nächsten 23 Jahren ans Netz gehen. Dafür werden Milliarden Quadratmeter Fläche benötigt. In diesem Podcast diskutieren wir, ob dafür die bestehenden Gebäude ausreichen und wie gebäudeintegrierte Photovoltaik helfen kann, Flächen zu erschließen. Neue Hochrechnungen des Fraunhofer-Instituts für solare Energiesysteme ISE zeigen, dass allein das bislang ungenutzte Flächenpotenzial auf Dächern und an Fassaden ausreicht, allen für die Energiewende notwendigen Photovoltaik-Anlagen Platz zu geben. Und das sind nicht wenige. 400 Gigawatt ...

