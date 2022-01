DJ Bafin verlangt mehr Eigenmittel von M.M. Warburg

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat die M.M. Warburg & CO KGaA dazu aufgefordert, mehr Eigenmittel vorzuhalten. Das Institut hatte laut Bafin gegen die Anforderungen an die Einhaltung der Großkreditobergrenze und gegen die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation verstoßen. In jüngster Zeit war die Hamburger Bank vor allem wegen ihrer Verstrickung in den Cum-Ex-Skandal in die Schlagzeilen geraten.

