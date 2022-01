Köln (ots) -Im Jury-Hotel direkt gegenüber des Casting-Kubus auf dem Marktplatz in Wernigerode arbeitet Lina-Malin Schmidt (21) als Hotelfachfrau-Azubi, als ihre Chefin eines Morgens eine Überraschung für sie bereithält: Sie darf sich als VIP-Betreuerin um die DSDS-Jury kümmern und ist den Stars ganz nah! Glück in doppelter Hinsicht, denn Lina-Malin ist zufällig auch ein ausgesprochenes Gesangstalent. Doch niemand aus ihrem Hotel hat sie je singen gehört: Spontan beschließt sie, das Hotel-Outfit gegen ein Bühnenkostüm zu tauschen. Jetzt soll es für die Jury statt Getränken und Snacks eine echte Premiere und eine überzeugende Gesangs-Performance geben. "Es ist auf jeden Fall ein großes Schicksal, dass DSDS nach Wernigerode gekommen ist," geht die junge Lokalmatadorin voller Vorfreude und mit dem Song "Schön genug" von Lina-Malin in ihr spontanes DSDS-Abenteuer.Der junge Afghane Abdul "Abi" Faizan (20) aus Koblenz hat eine bewegte Jugend hinter sich: Auf der Flucht aus seiner Heimat vor einigen Jahren verlor er seine Eltern aus den Augen. Vor der Jury erzählt er seine hoch emotionale Geschichte, die auch ein Grund für seinen Auftritt bei DSDS ist - und so hofft Abi, jetzt endlich seine Eltern wiederzufinden. Abi wuchs bei einer Pflegefamilie auf dem Land auf, zu der er ein enges Verhältnis hat. Seine Pflegemutter erkannte sein gesangliches Talent und ermutigte ihn zu ersten Auftritten als Sänger. Neben der Musik absolviert der 20-Jährige eine Ausbildung zum Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik und möchte ab sofort im Leben mutig nach vorne schauen. Wie wird die Jury urteilen?Song Jurycasting: "Without you" von The Kid LAROI (mit Gitarre)Michael Blanco Perez (27) aus Erfurtmit kubanischen Wurzeln väterlicherseits, arbeitet bei der Telekom-Hotline und sieht sich mit seiner Rap-Musik als Botschafter gegen Rassismus. Er weiß: "Mit einer dunklen Hautfarbe ist es nicht immer ganz so einfach." Michael ist ein bescheidener Mensch und sagt, dass er keine Millionen braucht - nur so viel, dass es für ihn und seine Mutter reicht. Bei DSDS möchte er mit seinem unverwechselbaren Rap-Style überzeugen.Song Jurycasting: "Bilder im Kopf" von Sido"Man kennt mich als Kloß-Fritz", stellt sich Fritz Wagner (22) aus Nürnberg selbstbewusst und etwas ungewöhnlich vor. Mit seinem selbst geschriebenen Thüringer-Kloß-Song hat er vor einigen Jahren einen echten YouTube-Hit mit Kultcharakter gelandet, den Florian Silbereisen direkt erkennt und mitsingen kann. "Ich muss sogar heute noch viele Autogramme geben. Aber ich denke nicht, dass ich einen Promi-Bonus genieße," übt sich der Franke im Understatement. Natürlich isst er immer noch gerne Klöße und möchte seinen Kult-Song nun auch vor der Jury zum Ohrwurm machen. Was sagt die Jury zu seinen Thüringer Klößen?Song Jurycasting: "Thüringer Klöße" von Fritz WagnerDie 28-Jährige Anne-Sophie Kieseler aus Lichtenhagen Dorfist eine ausgesprochene Country-Liebhaberin und träumt davon, irgendwann einmal eine Weile im Country-Mekka Nashville/Tennessee zu leben, um dort mit Musikern zu jammen. Das hört Jurymitglied Ilse DeLange natürlich gerne, schließlich will Anni auch noch mit einem von Ilses Tophits die nächste Runde erreichen. Spontan begleitet sie ihren Auftritt auf der Gitarre. Ist das der nötige Push für den Recall?Song Jurycasting: "Changes" von Ilse DeLangeDie weiteren Kandidat:innen der 3. Castingshow von DSDS:Luisa Santos de Jesus (20) aus Bremen:Song Jurycasting: "Shallow" von Lady Gaga & Bradley Cooper"Mach all das, was du machen willst - nur schade niemandem dabei!", ist das Lebensmotto vonLuisa Santos de Jesus, die ihr südländisches Temperament von ihrem portugiesischen Vater geerbt hat.Bühnenerfahrung im TV hat die 20-Jährige als Kind schon vor vielen Jahren beim "Supertalent" sammeln können. Doch auch abseits der Musik hat Luisa Pläne: Sie träumt von einem gemeinsamen Frisör-Salon mit ihrer Schwester, sobald ihre Ausbildung beendet ist.Kevin Bosch (20) aus München:Song Jurycasting: "Rain On Me" von Lady Gaga & Ariana GrandeDer Frisör aus München würde gerne Schauspieler werden und bezeichnet sich selbst als Mittelpunktmensch und Rampensau. Kein Wunder also, dass Kevin gerne feiert und sein Leben genießt. Sein Markenzeichen sind die die Palmen-Frisur und der Lippenstift, ohne den er das Haus nicht verlässt.Perla Pia Bilegi (19) aus Schönaich:Song Jurycasting: "Bleeding Love" von Leona LewisDer temperamentvollen Sizilianerin ist ihr Aussehen sehr wichtig und sie würde nie ohne Make-Up unter Menschen gehen. Schon mit drei Jahren hatte Perla ihr erstes Konzert und singt auch heute noch gemeinsam mit ihrem Vater auf Hochzeiten, Geburtstagen oder im Kirchenchor. Eine gute Voraussetzung, auch auf der DSDS-Bühne bestehen zu können?Viktoriia Jenni (27) aus Regensdorf (Schweiz):Song Jurycasting: Mix aus "Wind of Change" von Scorpions, "Wie schön du bist" von Sarah Connor & "Looking for Freedom" von David HasselhoffDie lebenslustige Landschaftsarchitektin ist für die Liebe in die Schweiz zu ihrem Mann gezogen. Gemeinsam mit dem Mediziner genießt die gebürtige Moskauerin nun die Schweizer Berge. Beim Deutschlernen haben Viktoriia vor allem deutsche Songtexte geholfen und das möchte sie nun auch auf der DSDS-Bühne zeigen. Als kleine Überraschung hat sie der Jury ein paar Babuschka-Puppen aus ihrer russischen Heimat mitgebracht.Lucas Ribeiro (26) aus Hirschau:Song Jurycasting: "Careless Whisper" von George MichaelSonnenbrillen-Fan Lucas ist mit 15 Jahren von Brasilien zu seiner Mutter nach Deutschland gezogen und den ärmlichen Verhältnissen seiner Heimat entflohen. Der Brasilianer tanzt allerlei lateinamerikanische Tänze, singt schon seit seiner Kindheit und Style ist ihm sehr wichtig. Der gelernte Industriemechaniker war zudem früher im Kirchen-Chor und bringt daher einiges an gesanglicher Vorerfahrung mit. 