Crypto Index Series (kurz CIS) bietet professionelle, KI-gesteuerte Daten, Handels- und Überwachungstools für Krypto-Anlagenmärkte.Zürich - Die in Hamburg ansässige und auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA investiert in Crypto Index Series, ein Startup, das verlässliche Kursdaten und Analysen für die Kryptomärkte zur Verfügung stellt. Weiterer Investor in dieser frühen Runde ist die F10 Investment AG, der Investmentarm von F10...

