Um Robotik mit echtem Mehrwert zu bieten integriert Dexter das Beste aus zwei Welten: Der Laparoskopie und der robotischen Chirurgie.Lausanne - Distalmotion gab heute den Abschluss einer Series E Finanzierung in Höhe von 90 Millionen US Dollar bekannt, um die weltweite Vermarktung seines Operationsroboters Dexter zu unterstützen. Revival Healthcare Capital (Revival) führt die Finanzierungsrunde an, mit Beteiligung von 415 CAPITAL (415) sowie bestehenden Investoren. Der CE-zertifizierte Dexter etabliert einen neuen Ansatz in der...

