Der Spirituosenhersteller Brown-Forman Corp. (ISIN: US1156372096, NYSE: BF.B) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 18,85 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre. Die nächste Zahlung erfolgt am 1. April 2022 (Record date: 8. März 2022). Es werden auf das Jahr hochgerechnet 0,754 US-Dollar ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 66,34 US-Dollar (Stand: 25. Januar 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite ...

