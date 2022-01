FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.01.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 615 (550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 300 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES OSB GROUP PRICE TARGET TO 665 (625) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 590 (550) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 240 (225) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ABRDN TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 260 (285) PENCE - BERENBERG CUTS ABRDN TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 260 (285) PENCE - BERENBERG CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 250 (265) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES B&M PRICE TARGET TO 685 (675) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2280 (2250) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5240 (5310) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES B&M TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 610 (580) PENCE - HSBC CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 685 (720) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES INTERTEK TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 6400 PENCE - JPMORGAN RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 6100 (6000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 9050 (8959) P - 'OW' - STIFEL RAISES EASYJET TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 750 (600) PENCE - UBS CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 92 (100) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 3200 (3290) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 14000 (15500) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SOFTCAT TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 1740 (1860) PENCE - UBS RAISES SOFTCAT TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 1740 (1860) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de