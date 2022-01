Während der Corona-Krise war der Ölpreis regelrecht eingebrochen und lag lange Zeit deutlich unter 50 USD - erst im Laufe des vergangenen Jahres entwickelte sich der Preis für den Rohstoff wieder deutlich nach oben. Jetzt im Januar 2022 liegt der Preis je Barrel Öl sogar wieder über 80 USD. Davon profitiert auch die Deutsche Rohstoff AG, die über ihre Beteiligungen, Öl- und Gasfelder in den USA erschließt. Aufgrund der gegenwärtigen Entwicklung hat das Unternehmen in der vergangenen Woche seine Prognose für das Geschäftsjahr 2022 erneut angehoben. Darüber und über die weiteren Unternehmensziele haben wir mit dem CEO der Deutsche Rohstoff AG, Dr. Thomas Gutschlag, gesprochen.

Anleihen Finder: Hallo Herr Gutschlag, der Ölmarkt präsentierte sich in den letzten beiden Jahren im Zuge der Corona-Krise äußerst volatil - wie war es vor allem in 2020 um Ihr Nervenkostüm bestellt?

Thomas Gutschlag: 2020 war ein absolutes Ausnahmejahr. Nicht nur für die Deutsche Rohstoff, sondern für weite Teile der globalen Wirtschaft. Zunächst gab es ja den Streit in der OPEC und dann kam Corona hinzu. Die Nachfrage nach Öl und Gas stürzte nahezu ins Bodenlose. Das war schon ein herber Schlag für viele Unternehmen. Der Preis für WTI drehte sogar ins Negative. Wir haben damals unsere Produktion radikal gedrosselt, um Reserven zu schonen, und das Marktumfeld genutzt, um zu günstigen Preisen neue Bohrfelder zu kaufen. Wir wussten, dass es ja nicht ewig so weiter gehen kann und die Nachfrage nach Öl und Gas früher oder später wieder ansteigen wird. Und so kam es dann ja auch. Zum Glück hatten wir auch eine große Hedging-Position, die uns 12 Mio. EUR Ertrag in 2020 gebracht hat. Zudem haben wir uns ein Portfolio aus Anleihen und Aktien von Unternehmen aus der Öl-, Gas- und Bergbaubranche aufgebaut, das sich sehr positiv entwickelt hat. So ist die Deutsche Rohstoff vergleichsweise solide durch das Krisenjahr 2020 gekommen.

Anleihen Finder: Inwiefern hat sich die Markt-Situation ...

