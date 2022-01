Die Aktie von Nvidia hat ein spektakuläres Jahr hinter sich. Vom Februar 2021 bis November stieg die Aktie von rund 110 Euro auf in der Spitze knapp 300 Euro. In den vergangenen Wochen hat die Aktie im Zuge des Ausverkaufs bei Technologie-Aktien aber rund 25 Prozent verloren. Außerdem soll die geplante Übernahme des Chipherstellers Arm abgeblasen werden. Von Luca Bißmaier. Nvidia, der Entwickler für Grafikprozessoren, will offenbar die Übernahme ...

