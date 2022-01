Die ALH Gruppe hat vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2021 veröffentlicht. Demnach konnten alle drei Kerngesellschaften wachsen. In der Lebensversicherung ist das Geschäftsfeld betriebliche Altersversorgung für das Plus verantwortlich. Die ALH Gruppe konnte nach vorläufigen Geschäftsergebnissen für 2021 in ihren drei Kerngesellschaften wachsen. Demnach stieg das Neugeschäft der Alte Leipziger Lebensversicherung insgesamt im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 8% auf 1,1 Mrd. Euro. Zum positiven ...

