Köln (ots) -- Zeitschriften der Ad Alliance erreichen rund 30 Prozent der Bevölkerung- DER SPIEGEL (4,48 Mio. Leser:innen) und STERN (4,35 Mio. Leser:innen) sind zwei der führenden Publikumszeitschriften- ESSEN + TRINKEN FÜR JEDEN TAG mit dem größten prozentualen ReichweitengewinnIn der aktuellen Reichweiten-Auswertung ma Pressemedien 2022 I der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) erzielt das Zeitschriften-Portfolio der Ad Alliance eine Gesamtreichweite von 20,86 Millionen Leser:innen und erreicht damit rund 30 Prozent der Menschen ab 14 Jahren in Deutschland.Zwei der führenden Angebote in der Gruppe "Aktuelle Zeitschriften/Magazine zum Zeitgeschehen" sind DER SPIEGEL mit 4,48 Millionen und der STERN mit 4,35 Millionen Leser:innen. In diesem Segment erreicht außerdem das People- und Lifestylemagazin GALA 1,95 Millionen Menschen. Führendes Wissensmagazin ist einmal mehr GEO mit 1,90 Millionen Leser:innen. Die gebündelte rtv PLUS TV-MAGAZIN Kombi erreicht im Segment der Programmzeitschriften herausragende 15,5 Millionen Bruttokontakte. Das Thema Kochen hat für viele Menschen in Zeiten der Corona-Pandemie auch weiterhin eine große Bedeutung: So erzielt den größten prozentualen Reichweitengewinn in der ma Pressemedien 2022 I ESSEN + TRINKEN FÜR JEDEN TAG. Der Food-Titel gewinnt 120.000 Leser:innen hinzu und erreicht mit einem Plus von 48 Prozent damit 370.000 Menschen in Deutschland.Die führende Position in diesem Segment sichert sich erneut ESSEN + TRINKEN mit 1,19 Mio. Leser:innen. Direkt dahinter festigt das CHEFKOCH MAGAZIN mit Rezepten von Europas größter Foodplattform seine Position als Leser:innenmillionär mit einer Reichweite von 1 Million Menschen. Mit Abstand führendes Angebot im Bereich 14-tägliche Frauenzeitschriften ist einmal mehr BRIGITTE mit 1,63 Mio. Leser:innen. Die Living-Zeitschrift SCHÖNER WOHNEN kommt auf eine starke Gesamtreichweite von 1,33 Millionen Menschen.In der ma Pressemedien werden halbjährlich rollierend die Reichweiten von über 150 Titeln, bestehend aus Zeitschriften, Wochenzeitungen, Supplements sowie Lesezirkel und Kino ermittelt. Zur Erhebung der Reichweiten der Publikumszeitschriften wurden insgesamt 37.005 Personen ab 14 Jahre in Deutschland befragt. Die agma führt die Media-Analysen (ma) im Auftrag ihrer Mitglieder durch, zu denen auch die Verlage der Ad Alliance gehören.