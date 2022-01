ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wacker Chemie nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. In der Chemiesparte sei das Geschäft mit Silizium besser als erwartet gelaufen, schrieb Analyst Geoff Haire in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Hier liege das operative Ergebnis im Schlussquartal 2021 um zwölf Prozent über der Markterwartung. Eine rege Nachfrage und höhere Preise hätten die Kosteninflation wettgemacht./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2022 / 07:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2022 / 07:24 / GMT

