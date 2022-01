Berlin (ots) -Das 2019 gestartete Register "Recording Courses of Vascular Diseases" (RECCORD) hat die Schwelle von 4000 eingeschlossenen PatientInnen überschritten. Mehr als 25 Gesundheitseinrichtungen haben sich RECCORD angeschlossen und erfassen Daten zu den von ihnen behandelten PatientInnen, die sich aufgrund einer Durchblutungsstörung der Beine (periphere arterielle Verschlusskrankheit; PAVK) einer Katheterintervention zur Verbesserung der Durchblutung unterziehen. Damit hat sich RECCORD in kurzer Zeit als wichtiges Register der Gefäßmedizin in Deutschland etabliert.RECCORD ist ein Angebot der Deutschen Gesellschaft für Angiologie - Gesellschaft für Gefäßmedizin e.V. (DGA) zur Verbesserung der Versorgung von Menschen mit PAVK, Ursache der sogenannten Schaufensterkrankheit oder Claudicatio intermittens oder beinbedrohender, schwerer Durchblutungsstörungen. Menschen mit PAVK sind in ihrer Lebensqualität eingeschränkt; sie leiden unter Schmerzen und können offene Stellen an den Beinen entwickeln. Im Extremfall kann eine Amputation notwendig werden. Aufgrund der Gefäßveränderungen (Arteriosklerose) auch an anderen Stellen erleiden PatientInnen zudem gehäuft einen Herzinfarkt oder Schlaganfall.Einen ersten Qualitätsbericht hat die DGA für die Jahre 2019 und 2020 erstellt. Dort sind für die beteiligten Einrichtungen wichtige Informationen zur Indikationsstellung, zur Durchführung, Sicherheit und zum Erfolg der Katheterintervention und der weiteren medikamentösen Therapie zur Behandlung der Arteriosklerose zusammengetragen. Jede Einrichtung kann über einen Vergleich mit Gesamtergebnissen oder Ergebnissen anderer Krankenhäuser und Arztpraxen die eigene Versorgung kritisch hinterfragen und, falls erforderlich, Verbesserungsmaßnahmen einleiten. Ein Schwerpunkt von RECCORD ist dabei die Nachverfolgung der PatientInnen. Daher enthält der Qualitätsbericht auch Informationen zur Verbesserung der Lebensqualität durch die gefäßmedizinische Therapie sowie zu im Verlauf aufgetretenen Ereignissen wie erneute Katheterbehandlungen oder operative Eingriffe an Gefäßen oder Amputationen innerhalb eines Jahres nach Katheterintervention.Pressekontakt:Deutsche Gesellschaft für Angiologie - Gesellschaft für Gefäßmedizine.V. (DGA)Sebastian RauchSchiffbauerdamm 40 · 10117 Berlin030 / 208 888-31info@dga-gefaessmedizin.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Angiologie - Gesellschaft für Gefäßmedizin e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114882/5130977