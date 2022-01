Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:. 12.20 Uhr - Angekündigte Preiserhöhungen schieben Vestas an. Die Aktien des dänischen Windturbinenbauers steigen um bis zu sechs Prozent auf 176 Kronen. Damit notieren sie so hoch wie seit Mitte Juli 2020 nicht mehr. Die Analysten von Citi rechneten vor, dass die durchschnittlichen Onshore-Verkaufspreise 21 Prozent über dem Vorjahresniveau ...

