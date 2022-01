Hannover/Bad Bramstedt (ots) -- Die Unternehmen Immosolve und HomeInfo unterzeichnen einen Kooperationsvertrag- Blickfang in Foyer oder Schaufenster: Immosolve-Kunden können dank neuer Schnittstelle ihre Vermietungsangebote mit wenigen Klicks auf den Info-Displays präsentieren- Simple Vermarktung auf allen Kanälen: Exposés direkt auf Displays, Immobilienportalen und der eigenen Homepage ausspielenImmosolve, führender Anbieter von Vermietungssoftware der deutschen Wohnungswirtschaft, gibt seine Kooperation mit HomeInfo bekannt. Das Unternehmen aus Hannover stellt innovative Display-Lösungen für Immobilienunternehmen her. Die Bildschirme dienen als digitale Schwarze Bretter in Wohnhäusern oder informieren Besucher und Passanten in Geschäftsstellen oder Schaufenstern über Neuigkeiten aus dem Unternehmen sowie aktuelle Mietangebote. Immosolve-Kunden können ihre Vermietungsangebote so mit nur wenigen Klicks bequem in diesen digitalen Schaukästen präsentieren - ganz ohne doppelte Eingabe oder Pflege von Objektdaten."Mit der Schnittstelle zu Immosolve haben wir eine mittelbare Anbindung an alle großen ERP-Systeme der deutschen Wohnungswirtschaft geschaffen", sagt HomeInfo-Geschäftsführer Patrick Gunkel."Aktuell bespielen unsere Kunden aus unserer Software heraus Online-Portale oder versenden Print-Exposés. Mit den Displays von HomeInfo können wir jetzt einen weiteren Vermarktungskanal anbieten. Und da der Interessent sich direkt per Handy bewerben kann, ist dieser Kanal für den Vermieter komplett papierlos und effizient", sagt Immosolve-Geschäftsführerin Melanie Burg.Info-Screens als ansprechender BlickfangHomeInfo bietet vom digitalen Info-Bilderrahmen über Touch-Terminals bis zu großflächigen Schaufenster-Screens eine Vielzahl von Lösungen für Wohnungsunternehmen an. Die Inhalte werden zentral verwaltet und online übertragen, sodass sie stets auf dem neuesten Stand sind. Treppenaushänge zu Terminen, Kontaktdaten oder Reinigungsplänen haben damit ebenso ausgedient wie ausgedruckte Immobilienexposés in Schaufenstern. Mit dem Info-Screen werden diese optisch deutlich ansprechender präsentiert. Über einen QR-Code auf dem Inserat können die Interessenten weitere Informationen abrufen und sofort eine Anfrage starten. Diese Informationen laufen direkt ins Immosolve-Vermietungssystem des Wohnungsunternehmens ein.Sind die Exposédaten einmal in Immosolve aufbereitet, lässt sich das Objekt nicht nur auf dem HomeInfo-Display anzeigen, sondern ohne zusätzlichen Aufwand auch auf Immobilienportalen oder der eigenen Homepage vermarkten. Farben und Schriften lassen sich auf die Designvorgaben des Vermieters anpassen. Unabhängig davon, über welchen Kanal sich ein Interessent bewirbt, dank Immosolve werden alle Anfragen zentral erfasst und gespeichert. So ist für Wohnungsunternehmen jederzeit eine einheitliche und effiziente Kommunikation mit dem Kunden gewährleistet.Diese und andere Pressemitteilungen von Immosolve finden Sie in unserem Pressebereich unter immowelt-group.com/presse/ pressemitteilungenkontakt/immosolve (https://www.immowelt-group.com/presse/pressemitteilungenkontakt/immosolve).Über HomeInfoExposé-Screen ist ein Angebot der HOMEINFO Digitale Informationssysteme GmbH aus Hannover. Das Unternehmen ist 2000 mit dem Ziel angetreten, Immobilienangebote und Informationen der Wohnungswirtschaft durch digitale Medien zu ergänzen. Zunächst wurde eine Software zur Erstellung und Verwaltung von Immobilien-Exposés für Homepages entwickelt. Es folgte eine automatisierte Anbindung an marktführende Immobilienportale. Seit 2014 entwickelt HomeInfo ein digitales Informationssystem für Mieter in Mehrfamilienhäusern. Handwerkertermine, Notrufnummern, Bekanntmachungen etc. können nun zentralisiert für alle angeschlossenen Displays in den Häusern aktualisiert werden. Als Fullservice Dienstleister deckt HomeInfo alle Leistungen (Konzeption, Programmierung, Installation, Überwachung und Wartung) komplett ab.Über ImmosolveSeit über 15 Jahren ist Immosolve der führende Anbieter von CRM-Lösungen für die deutsche Wohnungswirtschaft. Die Software ermöglicht es Vermietern, ihre Objekte auf diversen Plattformen zu vermarkten und den passenden Mieter auszuwählen. Immosolve bietet Schnittstellen zu nahezu allen ERP-Systemen der Wohnungswirtschaft an und ist 100% datenschutzkonform. Die Immosolve GmbH ist Teil der immowelt Group.Pressekontakt:Immosolve GmbHTegelbarg 4324576 Bad BramstedtJan Brauer+49 4192 816 84-12jb@immosolve.deOriginal-Content von: immosolve.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143908/5130997