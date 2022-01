Der Goldpreis tastet sich langsam voran. Zuletzt konnten Widerstände überwunden werden. Doch das wichtige Ziel für einen nachhaltigen Ausbruch ist das November-Hoch! Unterstützung könnte weiter von den allgemeinen Aktienmärkten kommen.

Notenbank-Sitzung: Non-Event für die Märkte?

Heute Abend tagt die Federal Reserve. Manche Beobachter wie JP Morgan unken, dass es ein Non-Event wird. Die erste Zinserhöhung wird schließlich erst für die März-Sitzung erwartet. Manch andere Analysten, wie etwa jene der Commerzbank, erwarten sich zumindest ein klares Signal, dass es im März wirklich losgeht mit den Zinserhöhungen. So oder so konnte sich der Goldpreis zuletzt stark präsentieren. Trotz eines wieder höheren US-Dollar wurde der hartnäckige Bereich um 1830/1833 US-Dollar je Unze übersprungen. Dabei half sicherlich auch das Risk Off-Verhalten vieler Investoren. Die setzen nun wieder verstärkt auf Gold als sicheren Hafen. Das Gerede von Bitcoin als Gold-Ersatz ist verstummt, da die Kryptowährung offensichtlich sehr stark mit den Technologie-Aktien korreliert. Wer hätte das gedacht?

Flucht in Gold-ETF

Ablesbar ist die Flucht in Gold an den ETF-Käufen. So meldete Bloomberg, dass allein am Freitag die Goldbestände dieser Fonds um knap 30 Tonnen gestiegen sind. Dies ist der größte Tageszufluss seit September 2020. Der weltgrößte Gold-ETF, der SPDR Gold Trust, verzeichnete Freitag einen Zufluss von 1,63 Mrd. US-Dollar und machte damit die Verluste der vergangenen fünf Monate an einem Tag wett. Ein Grund dürfte neben der Nervosität an den (Tech-) Aktienmärkten vor allem auch der Ukraine-Konflikt sein. Erst gestern betonte die Sprecherin der US-Regierung, dass man unmittelbar mit einem Einmarsch Russlands rechne - wie auch immer man das deuten mag. Es sorgt jedenfalls für Unsicherheit bei den Investoren und dem Zufluss von Milliarden in die sicheren Häfen Gold, US-Dollar oder auch Schweizer ...

