PTA-DD: S&T AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name grosso holding Gesellschaft mbH 2 Grund der Meldung a) Position/Status In enger Beziehung Mag. Claudia Badstöber Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name S&T AG b) LEI 5299002PSXXMVHB26433 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT0000A0E9W5 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 14,905 EUR 8.764,14 EUR 14,92 EUR 11.204,92 EUR 14,925 EUR 10.537,05 EUR 14,93 EUR 4.822,39 EUR 14,95 EUR 9.074,65 EUR 14,96 EUR 7.330,40 EUR 14,965 EUR 8.799,42 EUR 14,98 EUR 26.904,08 EUR 15,00 EUR 86.895,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 14,9744073 EUR 174.332,05 EUR e) Datum des Geschäfts 25.01.2022 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Xetra MIC XETR 5 Zu veröffentlichende Erläuterung Kauf von 11.642 S&T Aktien zu einem durchschnittlichem Kurs von EUR 14,9744073183302 pro Aktie.

