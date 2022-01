Hamburg (ots) -HK100, der Accelerator und Coworking Space für Start-ups aus Transport, Logistik und Mobilität, verzeichnet mit neuen und bestehenden Start-ups einen erfolgreichen Start in das Jahr 2022.Der KRAVAG Coworking Space HK100 setzt seinen erfolgreichen Kurs fort und geht im Mai 2022 in das vierte Jahr seines Bestehens - und das neben der etablierten Besatzung schon jetzt mit weiteren vielversprechenden Start-ups aus der Logistik.Vielversprechende Aussichten für 2022Selbst unter den coronabedingten Einschränken sind zu Beginn des Jahres nahezu alle verfügbaren Plätze im HK100 belegt, unter anderem durch das frisch eingezogene Start-up CO2OPT. Dieses wartet mit einer intelligenten Lösung für eine optimierte Reifenwahl und CO2-Reduktion im speditionellen Fuhrpark auf. Ebenfalls mit dabei ist die KONVOI GmbH, ein Start-up welches sich mit einer KI-gestützten Lösung auf das große Thema Ladungsdiebstahl spezialisiert.Beide Neuzugänge arbeiten an innovativen Lösungen, welche für die Kunden der KRAVAG-LOGISTIC Versicherung von großem Interesse sind. Aus diesem Grund kann HK100 es ihnen ermöglichen, ihre MVPs (Minimun Viable Products) an diesen Kunden zu testen und so wertvolles Feedback zu erhalten. Gleichzeitig erfahren die Kunden frühzeitig von diesen innovativen Lösungen in der Logistik - ein Gewinn für beide Seiten.Sowohl CO2OPT als auch die KONVOI GmbH blicken mit Vorfreude auf das kommende Jahr: "Wir freuen uns sehr auf die neuen Möglichkeiten der Vernetzung im HK100 mit anderen Logistik Start-ups sowie mit der KRAVAG und deren Partnern". Uwe Reisberg, Leiter HK100, ergänzt: "Der Start ins Jahr 2022 ist gemacht und wir freuen uns darauf, weitere kreative Gründer und innovative Start-ups bei uns begrüßen zu dürfen."Vom HK100 aus raus in die WeltInsgesamt 21 Start-ups durchliefen bereits das KRAVAG-Programm, in welchem Gründer und Start-ups ihre Ideen für Logistik und Mobilität weiterentwickeln.War zur Eröffnung im Mai 2019 noch nicht ganz klar, wohin die Reise gehen würde, hat sich HK100 seitdem zu eine Art Beschleuniger für Start-ups entwickelt: Mit ihren Kunden sowie ihren Partnern SVG und BGL besitzt die KRAVAG ein großes Netzwerk, auf welches die Start-ups im Coworking Space zugreifen können. Hinzu kommen zahlreiche etablierte Kontakte in die Hamburger Start-up-Szene.Ein Start-up, das von der ersten Stunde an dabei war und diese Entwicklung nicht nur miterlebte, sondern auch mitprägte, ist Recyclehero. Deutschlands erster Abholservice für Wertstoffe gewann im vergangenen Jahr nicht nur den ITS Startup Award Hamburg, sondern ist mittlerweile auf zehn Mitarbeitende angewachsen, so dass das Unternehmen Mitte vergangenen Jahres in eigene Räumlichkeiten zog.Ein weiteres Start-up, das sich mittlerweile über die Szene hinaus einen Namen gemacht hat, ist das Hamburger FinTech Flexvelop, eine vollständig digitalisierte Leasinggesellschaft. "Es ist nicht immer nur die Logistik der entscheidende Faktor, um einen Platz bei uns zu bekommen", erklärt Uwe Reisberg. "So besteht fast seit Anfang an eine sehr erfolgreiche Partnerschaft mit Flexvelop und wir freuen uns, nun gemeinsam zu wachsen", ergänzt er.Über HK100Im Hamburger Stadtteil Hammerbrook bietet die KRAVAG-LOGISTIC Versicherung Gründern und Start-ups Raum, ihre Ideen für Logistik und Mobilität weiterzuentwickeln und sich mit anderen Unternehmen zu vernetzen. Im HK100 - der Name steht für die Adresse im Heidenkampsweg 100 - haben die Jungunternehmer Zugang zu Arbeitsplätzen mit Topausstattung, erhalten ein mehrmonatiges Mentorenprogramm und profitieren von starken Partnern und zahlreichen Kundenkontakten des marktführenden Transport- und Logistik-Versicherers.Weitere Informationen unter www.hk100.de.Bildmaterial zur redaktionellen Nutzung finden Sie hier (https://drive.google.com/drive/folders/1bRs1NBA_JtLWoMJ62zN3FxZnN4LqwFnv) .Pressekontakt:Hannah SchonebergKRAVAG-LOGISTIC VersicherungMail: HannahSchoneberg@kravag.deTel.: 040 23606-2318Original-Content von: KRAVAG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136864/5131052