Lyon, Frankreich (ots/PRNewswire) -- SPA LYON PLAGE- 8 000 m² Wellness- und Fitnesseinrichtungen- Eröffnung: 17. Januar 2022- Nach 14 Monaten Arbeit wird das Spa Lyon Plage des Hôtel Lyon Métropole **** zum größten städtischen Spa in FrankreichDer Eigentümer des Hôtel Lyon Métropole ****, die lyonnaisische und unabhängige Hotelgruppe Arteloge, hat 7 Millionen Euro in die Erweiterung des Spa Lyon Plage des Hôtel Lyon Métropole **** investiert. Diese Erweiterung (von 4.500 auf 8.000 m²) geht mit einer Aufwertung und neuen Dienstleistungen einher, um den Kunden ein exklusives Erlebnis zu bieten.Das Spa Lyon Plage, das bereits für seine außergewöhnlichen Einrichtungen bekannt ist (25-Meter-Hallenbad, olympisches 50-Meter-Außenbecken, Hydromassage-Parcours im Freien, exklusiver Iyashi-Bereich, Coaching-Räume usw.), wird durch neue Räume und Hightech-Ausstattungen bereichert, die Komfort und Raffinesse miteinander verbinden.600 m² sind dem Wohlbefinden gewidmet mit Hammams, Saunen, Sanarien, Fußbädern, Stalagmiten-Eisbrunnen, Infrarot-Sesseln... Die Grotte, ein 200 m² großer, mineralischer und raffinierter Pool mit Wasserfällen, Hydromassagedüsen und Sprudelliegen, vervollständigt den Wasserbereich.Ein neuer kollektiver Trainingsraum, der aufgrund seiner Größe (8 m hoch, 250 m2 an Fläche) außergewöhnlich ist, bietet den ganzen Tag über zahlreiche sportliche Aktivitäten unter der Leitung von staatlich geprüften Lehrern an: Pilates, Cross-Training, Body Shape, Yoga, Swiss-Ball-Kurs, Stretching usw. Zu den Cardio- und Krafttrainingsräumen, den Räumen für Privatunterricht und dem bestehenden Tennisplatz im Freien sind ein neuer Fahrradraum und zwei Badmintonplätze hinzugekommen.Im Obergeschoss ist ein neuer Raum von 450 m² ganz dem Wohlbefinden und den Schönheitsbehandlungen gewidmet. Die Kunden sind eingeladen, die Signature Spa Lyon Plage-Behandlungen, die Cinq Mondes-Massagen, -Behandlungen und -Rituale, die Shiseido-Behandlungen und seit 2022 auch die LPG-Gesichts- und Körperbehandlungen zu entdecken.Spa ist für Kunden des Hôtel Lyon Métropole**** (fakultativer Eintritt) und für Abonnenten (begrenzte Anzahl) reserviert.