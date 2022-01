Der Goldpreis kann über die Marke von 1.835 Dollar ausbrechen. Doch so wirklich Euphorie will nicht aufkommen. Der Grund: Sowohl Silber als auch die Minenaktien hatten praktisch nur einen Tag, an dem sie mitgezogen sind. Die vergangenen Tage standen bereits wieder im Zeichen der Konsolidierung. "Die Struktur des Ausbruchs mahnt etwas zur Vorsicht", sagt Markus Bußler. Zudem steht heute der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed auf dem Programm.Für die aktuelle Sitzung rechnet kaum jemand mit einem ...

