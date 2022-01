SAN ANTONIO, Jan. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology, Inc.(NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute bekannt, dass es seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2022 nach Börsenschluss am Dienstag, 22. Februar 2022, veröffentlichen wird. Kevin Jones, Chief Executive Officer, und Amar Maletira, President und Chief Financial Officer, werden am Tag der Veröffentlichung (22. Februar 2022) um 17:00 Uhr ET außerdem eine Telefonkonferenz abhalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens zu erörtern. Interessierte Parteien können wie folgt auf die Telefonkonferenz zugreifen:



Über Zoom:

https://rackspace.zoom.us/j/95750453932?pwd=Q21HWis1T1k5UEQvemI2NlFEREp5UT09

Passwort: 112067

Per Telefon (nur Mithören):

+1 408 638 0968 (USA, gebührenpflichtig)

+1 646 558 8656 (USA, gebührenpflichtig)

+1 647 374 4685 (Kanada)

+44 (0) 20 3695 0088 (Vereinigtes Königreich, gebührenpflichtig)

Webinar-ID: 957 5045 3932

Zusätzliche internationale Telefonnummern sind ebenfalls verfügbar: https://rackspace.zoom.us/u/adk8d0mzAo

Die Telefonkonferenz wird auch per Webcast auf der Website des Unternehmens übertragen unter: ir.rackspace.com

Eine Audioaufzeichnung der Telefonkonferenz wird auf der Website des Unternehmens verfügbar sein unter: ir.rackspace.com.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multi-Cloud-Technologie. Wir können die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen entwerfen, aufbauen und betreiben, unabhängig von Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Reise zusammen, damit sie Anwendungen modernisieren, neue Produkte entwickeln und innovative Technologien einsetzen können.



Kontakt: Joe Crivelli, Rackspace Technology Investor Relations, IR@rackspace.com