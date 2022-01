Mainz (ots) -Das ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen ist an einem neuen Standort präsent: Im Düsseldorfer Funkhaus des WDR, am Ufer des Rheins, nutzt das ZDF ab 2022 rund 3000 Quadratmeter Büro- und Produktionsfläche. Darin enthalten: ein neues Fernsehstudio und eine Regiezone für die Live-Sendung "Volle Kanne - Service täglich". Am Montag, 31. Januar 2022, 9.05 Uhr, begrüßt "Volle Kanne"-Moderator Florian Weiss die ZDF-Zuschauerinnen und -Zuschauer erstmals aus dem neuen Studio.ZDF-Chefredakteur Peter Frey: "Der Einzug des ZDF-Landesstudios Nordrhein-Westfalen in das Gebäude des WDR ist eine sehr sinnvolle öffentlich-rechtliche Kooperation, wie sie auch an anderen Standorten praktiziert wird - zum Beispiel in Berlin, wo das ARD-Mittagsmagazin Räume und Studio im ZDF-Hauptstadtstudio nutzt. Unser Verbrauchermagazin 'Volle Kanne' wird am neuen Standort mehr Platz und Möglichkeiten haben, um aktuell, serviceorientiert und mit prominenten Studiogästen seine führende Rolle im Vormittagsprogramm noch auszubauen."In der ersten Sendung im neuen Studio ist am Montag, 31. Januar 2022, 9.05 Uhr, Wolfgang Niedecken zu Gast bei Florian Weiss - der Kölner Musiker war vor mehr als 20 Jahren der erste Prominente am "Volle-Kanne"-Frühstückstisch. Mit sachlich-kompetenter Analyse zu allen Fragen rund um die Coronapandemie begleitet Dr. Christoph Specht das "Volle Kanne"-Publikum auch in dieser Sendung. Die Studioküche eröffnet Stefania Lettini, die eigens eine Benvenuto-Pizza kreiert hat. Und in der Rubrik "Social Mitja" wirft Mitja Rybienski einen Blick auf aktuelle Trends in den Sozialen Medien.In der "Volle Kanne"-Sendung am Dienstag, 1. Februar 2022, 9.05 Uhr, richtet sich der Blick schwerpunktmäßig auf die USA und auf China: Der Leiter des ZDF-Studios Washington, Elmar Theveßen, blickt auf die aktuelle Lage in Amerika und auf die Spannungen mit der Wirtschaftsmacht China. Ulf Röller, Leiter des ZDF-Studios in Peking, wird live aus China zugeschaltet und berichtet über die Situation im Vorfeld der olympischen Winterspiele. Am Mittwoch, 2. Februar 2022, 9.05 Uhr, ist Elena Uhlig zu Gast bei "Volle Kanne" und erzählt von ihren aktuellen Projekten. Am Donnerstag, 3. Februar 2022, 9.05 Uhr, rückt unter anderem die ZDF-Serie "Der Bergdoktor" in den Blick - Studiogast Ronja Forcher verkörpert seit 2008 die Tochter des Bergdoktors. Zum Abschluss der Woche ist am Freitag, 4. Februar 2022, 9.05 Uhr, Ulrich Wickert zu Gast, um mit Florian Weiss unter anderem über Moral in Coronazeiten zu sprechen.Bei aller Vorfreude auf den neuen Standort: Wenn Nadine Krüger und Comedian Matze Knop in der "Volle Kanne"-Ausgabe am Freitag, 28. Januar 2022, ab 9.05 Uhr im ZDF, das alte Studio in Düsseldorf-Golzheim verabschieden, werden noch mal viele Erinnerungen wach. Mancher Prominente fühlte sich schon fast zu Hause im kleinen Studio, in dem neben der deutschen Schauspiel-, Musik- und Literaturprominenz immer wieder auch internationale Gäste wie Ken Follett, Status Quo, Kim Wilde oder Katie Melua für ausgelassene oder besinnliche Stimmung sorgten.Doch auch im neuen Studio bleibt sich "Volle Kanne" treu: spannende Gespräche mit interessanten Gästen, verständlich aufbereitete aktuelle Themen, Schwerpunktsendungen zu Miete, Klima oder Pflege, emotionale Geschichten und viel Service rund um Gesundheit, Wohnen und Kochen.Nach mehr als 22 Jahren und fast 5400 Sendungen wechselt das ZDF-Vormittagsmagazin in das neue Quartier direkt am Rhein. "Volle Kanne - Service täglich" ist mit 14,9 Prozent und durchschnittlich 0,77 Millionen Zuschauern pro Ausgabe auch im neuen Jahr Marktführer am Morgen.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/vollekannePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/volle-kanne-service-taeglich-3/"Volle Kanne" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/verbraucher/volle-kannePressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5131217